Să construiești o afacere în industria alimentară presupune multă muncă, sacrificii și capacitatea de a lua decizii dificile. Când ești și mamă, responsabilitățile nu se opresc însă la ușa laboratorului sau a cofetăriei. Andreea Moldovan, fondatoarea Love You Choux și Livrez Fericire, vorbește despre presiunea suplimentară pe care o resimt femeile în antreprenoriat, despre emoții, responsabilități și despre capacitatea de a trece peste momentele dificile.

Într-un interviu acordat G4Food la gala Romanian Hospitality Awards 2026, antreprenoarea a vorbit despre provocările de a conduce o afacere și de a-și împărți timpul între business și familie. Întrebată dacă lucrurile sunt uneori mai dificile pentru o femeie care este și mamă, Andreea Moldovan a răspuns fără să ocolească subiectul:

„Eu sunt convinsă că sunt mai multe lucruri de făcut pentru noi. Mai este și presiunea asta că poate noi suntem mai overthinker, că poate suntem mai emotive, că poate avem momente în lună în care nu gândim lucid. Însă sunt convinsă că, dacă un bărbat ar fi trecut prin toate astea, nu ieșea așa cu brio. Deci sunt convinsă că, deși întâmpinăm foarte multe hopuri pe drum, avem capacitatea asta fantastică de a le sări.”

Pentru Andreea Moldovan, maternitatea este o parte importantă a vieții, iar dincolo de rezultatele profesionale, sănătatea familiei rămâne cea mai mare bucurie.

„În primul și în primul rând, cred că suntem oameni înainte de toate și cea mai mare bucurie, oricât de banal sună, este că suntem sănătoși. Adică, pe fondul ăsta economic, știi cum e? Bolnavi să nu fii, n-ai voie. Deci n-avem voie să ne îmbolnăvim și n-avem voie să pățim nimic pe fondul ăsta economic. Așa că cea mai mare bucurie vine fix de aici, că suntem sănătoși, eu și familia mea, copiii mei suntem bine. Restul, trecem prin toate.”

Andreea Moldovan are doi copii, Ava și Petru. Fiul ei s-a născut în august 2019, iar fiica era deja în vârstă de școală la acel moment.

Întrebată ce și-ar dori să le transmită copiilor dincolo de lucrurile materiale, răspunsul ei a fost unul scurt, dar cuprinzător: „Respectul, puterea și bunătatea”.

De la MasterChef la propriul business: cum a început povestea Love You Choux

Publicul a cunoscut-o pe Andreea Moldovan în 2012, odată cu participarea la primul sezon MasterChef România. A rămas în memoria telespectatorilor prin pasiunea pentru gătit și prin deserturile pregătite în competiție. În 2015, a participat și la emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, însă drumul său profesional s-a construit treptat în jurul gastronomiei.

Înainte să își deschidă propriul business, Andreea Moldovan a absolvit Facultatea de Relații Economice și Internaționale din cadrul ASE și a lucrat în organizare de evenimente și vânzări. A intrat apoi în industria HoReCa, unde a trecut prin mai multe experiențe în bucătăriile restaurantelor.

În 2016, a făcut primul pas către antreprenoriat și a deschis laboratorul Livrez Fericire. La început, producea chifle pentru burgeri, cozonaci și torturi. Unul dintre primele contracte a venit după ce un restaurant a fost interesat de chiflele pe care le pregătea.

„Livrez Fericire a început dintr-o joacă. Eram de meserie bucătar, însă m-a atras mereu partea de cofetărie, patiserie și brutărie. Am făcut o pâine pentru mine acasă și evident că am postat-o pe Instagram. După aceea, m-a sunat un prieten să-i fac și lui pentru restaurant niște chifle de burger. Un an mai târziu, m-a sunat cineva de la un lanț important de restaurante din București, pentru că doreau să folosească chifle de la mine pentru burgerii lor. O lună mai târziu aveam laboratorul gata, autorizațiile luate, cuptoarele coceau. Așa a început povestea în martie 2016”, povestea antreprenoarea într-un interviu pentru Business Magazin.

În februarie 2018, a lansat conceptul Love You Choux, construit în jurul unui produs devenit emblematic pentru afacere. Primul magazin dedicat choux-urilor și-a deschis porțile în 2020, iar în decembrie 2022 a urmat o nouă locație, în apropierea Ateneului Român, cu o zonă de cafenea de specialitate și cocktailuri.

„De ce să muncești doar 8 ore pe zi când poți să muncești 26 de ore?”

Dincolo de imaginea unui business care a crescut și a ajuns să aibă o identitate proprie, Andreea Moldovan vorbește deschis despre efortul din spatele lui. Întrebată care este rețeta succesului, răspunsul său a venit cu umor, dar și cu o doză de sinceritate: „O serie de evenimente fericite, niște burnout și multă muncă”.

Antreprenoriatul nu vine cu un program fix, iar responsabilitatea pentru fiecare decizie se adaugă muncii efective din laborator și din locații.

„Provocări sunt mereu, pentru că altfel n-ai mai fi antreprenor, ai fi doar un executant. Și, hei, de ce să muncești doar 8 ore pe zi când poți să muncești 26 de ore pe zi? Provocările cred că sunt aceleași peste tot. Fiecare le îmbrățișează cu zâmbetul pe buze sau cu lacrimi în pumni. Trecem prin toate fazele”, spune Andreea Moldovan.

Ce nu negociază Andreea Moldovan în business

Presiunea nu vine doar din responsabilitățile personale. Costurile materiilor prime, schimbările din comportamentul consumatorilor și scăderea valorii bonului mediu sunt provocări pe care le resimt și cofetăriile.

Andreea Moldovan spune că, deși brandurile sale au un produs bine conturat și o nișă proprie, scumpirile nu pot fi ignorate.

„Noi suntem oarecum privilegiați, că avem un produs foarte puternic în piață și unic și avem și o nișă, dar, cu toate astea, am resimțit. Media pe bon a mai scăzut, ne-am păstrat numărul de clienți. Într-adevăr, toate s-au scumpit. Chiar acum câteva zile am primit un mesaj de la un furnizor că vom avea majorări de preț între 5 și 25% la materia primă. Deci da, lucrurile astea se simt, n-ai cum să nu le simți, pentru că până la urmă facem business.”

Pentru antreprenoare, pasiunea nu poate ține locul calculelor financiare. O afacere trebuie să fie sustenabilă, iar deciziile trebuie luate ținând cont de cifre.

„Oricât de multă pasiune ar fi la mijloc, la finalul zilei sunt niște cifre și, ca să reziști în piața asta, ai nevoie de niște cifre bune.”

Există însă și lucruri de la care nu este dispusă să facă rabat. Calitatea ingredientelor și rețetele sunt printre ele, chiar dacă presiunea costurilor ar putea împinge un producător să caute alternative mai ieftine.

„De la rețetă noi nu lucrăm niciodată, nu facem niciodată niciun fel de compromis, nu ne schimbăm furnizorii, nu ne schimbăm materia primă, nu alergăm după promoții.”

Dacă va fi nevoie, ajustarea prețurilor ar putea deveni o soluție, însă nu înlocuirea ingredientelor sau modificarea rețetelor.

„Singurul lucru pe care pot să-l fac este și eu să ajustez prețul când va fi nevoie. Momentan încă avem stocuri, încă ne permitem să păstrăm prețurile acestea, să vedem cât timp.”