Deserturile inovatoare pot atrage atenția publicului, însă cumpărătorii revin frecvent la gusturile pe care le cunosc deja. Mihaela Ruxanda spune că amandina, savarina și prăjitura Carpați continuă să aibă un avantaj important în fața creațiilor noi. Pastry chef-ul a fost invitată în podcastul „Disputandum” realizat de jurnalistul Cosmin Dragomir la G4Food. Ea a fost întrebată cum au fost primite cele trei deserturi inspirate de Constantin Brâncuși.

Ruxanda recunoaște că publicul rămâne foarte atașat de deserturile clasice. „Oamenii tot acolo se duc, către ce știu”, spune aceasta. Clienții acceptă însă mai ușor reinterpretarea unor produse deja familiare. O amandină poate primi o prezentare diferită, iar savarina poate fi realizată într-o formă mai modernă și cu ingrediente mai bune, fără să piardă gustul pe care cumpărătorul îl recunoaște.

Prăjiturile preferate ale clienților

Există și o categorie de clienți dispuși să încerce produse noi pentru că au încredere în cofetar. „Dacă eu le spun că ăsta e altceva și că trebuie să îl guști, vin oamenii și le încearcă”, afirmă Ruxanda.

Chiar și după degustarea noilor deserturi, însă, unii se întorc la favoritul cunoscut. „Tot Carpații își cumpără după aia”, spune pastry chef-ul, iar Cosmin Dragomir rezumă situația: „Deci Carpațiul le bate pe toate trei.”