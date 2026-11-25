Auchan va inaugura un nou hypermarket în centrul comercial Sun Plaza din București, al 27-lea magazin al rețelei la nivel național și al nouălea din Capitală. Noul magazin are 5.000 de metri pătrați suprafață de vânzare, aproximativ 25.000 de produse și un concept reorganizat în jurul alimentelor proaspete, gastronomiei și cumpărăturilor rapide. Retailerul estimează un trafic mediu de 8.000 până la 10.000 de clienți pe zi.

Deschiderea are loc în cadrul unui proiect amplu de modernizare a Sun Plaza, care aduce 25 de magazine noi sau reconfigurate, dintre care 18 branduri sunt prezente pentru prima dată în centrul comercial.

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„O prezență puternică a producătorului român”

Noul Auchan din Sun Plaza ocupă un spațiu de aproximativ 7.000 de metri pătrați GLA, din care 5.000 de metri pătrați reprezintă suprafața de vânzare. Magazinul include aproximativ 25.000 de produse și este construit în jurul unui concept care pune accent pe zona alimentară, cu o organizare diferită față de formatele tradiționale de hipermarket.

„Este un magazin cu un nou concept de hypermarket, modern, cu game bine selecționate, cu o prezență puternică a producătorului român, care răspunde tendințelor de consum și cu caracteristica pe care am avut-o întotdeauna, acel fir roșu al nostru, prețul mic la toate produsele”, a declarat Tiberiu Dănețiu, director de marketing Auchan România, la conferința de presă organizată cu ocazia inaugurării.

Potrivit reprezentanților companiei, magazinul a fost conceput astfel încât clienții să poată face atât cumpărături rapide, pentru câteva produse, cât și aprovizionarea completă pentru gospodărie.

„Noi chiar nu vrem să facem clientul să petreacă mai mult timp. Tu trebuie să-ți alegi timpul de care dispui. Dacă ești presat, trebuie să poți să ajungi foarte repede și să ieși repede. Când ai timp, poți să stai mai relaxat și să descoperi tot magazinul”, au explicat reprezentanții Auchan în timpul turului de prezentare.

Ready-to-eat, ready-to-cook și restaurante, în centrul noului concept

Una dintre schimbările importante este extinderea zonei de gastronomie. Magazinul include trei verticale dedicate restaurantelor și alimentației gata pregătite: o cafenea, o zonă ready-to-eat și ready-to-cook, precum și un spațiu de tip împinge tava.

Oferta este completată de un punct de sushi și de parteneriate în zona de restaurație.

Reprezentanții Auchan spun că investiția în această componentă răspunde schimbărilor din comportamentul consumatorilor, care au tot mai puțin timp pentru gătit.

„Una dintre vocațiile hipermarketului este să ajute oamenii să mănânce mai bine. Putem să le oferim varianta în care să gătească, dar, la viața și presiunea pe care le avem acum, credem că trebuie să existe și varianta în care totul este gata, iar clientul alege”, au explicat reprezentanții retailerului.

Zona de produse proaspete include legume și fructe, lactate, mezeluri, carne, pește și produse congelate. În cazul legumelor și fructelor, compania spune că urmărește trei direcții: produse românești, prospețime și gust.

Auchan ia în calcul și extinderea gamei de produse internaționale congelate, după ce reprezentanții companiei au observat în magazinele din Franța o diversitate mai mare în această categorie. Congelarea rapidă după producție permite păstrarea unor produse internaționale care nu au neapărat volume suficient de mari pentru a fi comercializate în stare proaspătă.

Case self-checkout și zone dedicate clienților care folosesc aplicația

Noul magazin continuă strategia Auchan de dezvoltare a serviciilor digitale și a soluțiilor care reduc timpul petrecut la cumpărături.

Toate casele de marcat sunt disponibile permanent și pot funcționa atât în regim self-checkout, cât și cu personal care scanează produsele. În perioadele aglomerate, retailerul poate asigura personal la toate casele.

Magazinul include și o zonă dedicată clienților care folosesc aplicația Auchan pentru scanarea produselor în timpul cumpărăturilor, prin serviciul Scan&Go. Aceștia beneficiază de case rapide și de un spațiu separat, conceput pentru a reduce timpul de așteptare.

Un alt element al conceptului este organizarea culoarelor și a categoriilor de produse. Auchan spune că a urmărit să evite traseele obligatorii și aglomerarea spațiului cu standuri promoționale, astfel încât cumpărătorii să se poată deplasa mai ușor.

Auchan mizează pe familii tinere și consumatori urbani

Potrivit reprezentanților companiei, noul magazin se adresează în special familiilor tinere, cu venituri medii, consumatorilor urbani și persoanelor care caută produse și servicii adaptate unui stil de viață dinamic.

„Căutăm un client care este mai degrabă o familie tânără, cu venituri medii, care caută modernitate, un stil de viață urban și care este presat de timp”, au explicat reprezentanții Auchan.

Magazinul include și o zonă extinsă de produse non-alimentare, cu articole pentru casă, textile, produse pentru gătit, jucării, articole pentru animale, bagaje, cosmetice și produse de îngrijire personală.

Retailerul estimează că magazinul va atrage între 8.000 și 10.000 de clienți zilnic, pe fondul interesului generat de deschiderea noii zone comerciale din Sun Plaza.

Sun Plaza aduce 25 de magazine noi sau reconfigurate

Deschiderea Auchan face parte dintr-un proiect de transformare comercială derulat de CPI România în Sun Plaza. Noua zonă, amplasată la parterul centrului comercial, are aproximativ 20.000 de metri pătrați suprafață închiriabilă și reunește 25 de magazine din categorii precum fashion, retail alimentar, HoReCa și servicii.

Dintre acestea, 18 sunt branduri prezente pentru prima dată în Sun Plaza, iar 10 nu aveau anterior magazine în sudul Bucureștiului.

Printre noile ancore comerciale se numără Auchan, Primark, Reserved și Peek & Cloppenburg. Primark ocupă 3.200 de metri pătrați, Reserved 2.200 de metri pătrați, iar Peek & Cloppenburg 3.200 de metri pătrați. Acesta din urmă își va deschide magazinul în martie 2027, în timp ce iStyle este programat pentru ianuarie 2027.

Oferta este completată de branduri precum CCC, ePantofi, Drogheria Bebe Tei, Teilor, Samsonite, Kitchen Shop, Animax și Magnolia.

„Interesul pe care retailerii l-au arătat pentru acest proiect confirmă potențialul sudului Capitalei și al zonei limitrofe din Ilfov”, a declarat Fulga Dinu, Country Manager CPI România.

Sun Plaza este situat în zona Piața Sudului, are o suprafață închiriabilă de 81.000 de metri pătrați și o parcare subterană cu 2.000 de locuri. Centrul comercial are în prezent un grad de ocupare de 100%.