Imaginea banchetelor romane, cu mese încărcate de fripturi, poate crea impresia că locuitorii Romei antice consumau foarte multă carne. În realitate, carnea era rezervată celor care-și permiteau acele banchete. Pentru romanii de rând, acele mese îmbelșugate nu erau la fel de accesibile, mai ales în perioada timpurie a Republicii Romane.

Raul Cardoș, muzeograf la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, spune că frecvența consumului depindea mult de statutul social și de perioada istorică. „Carnea nu era consumată așa de des pe cât ne-am aștepta noi sau cum ne închipuim noi, mai ales în prima parte a Republicii Romane”, spune muzeograful.

Însă acest lucru s-a mai schimbat în perioada imperială. Spre sfârșitul Republicii și apoi în Imperiul Roman, carnea a devenit mult mai prezentă în alimentație. „Într-adevăr este consumată mai intens, dar tot așa mai mult de cei care își permiteau”, explică Raul Cardoș. Pe mesele romanilor puteau ajunge păsări domestice, păsări sălbatice, carne de porc, vită și vânat. „Consumau cam tot ce consumăm astăzi: păsări domestice, păsări sălbatice, porc”, spune el. Totuși, vita era consumată într-o măsură mai mică. Asta și pentru că terenurile disponibile erau folosite mai ales pentru agricultură, nu pentru creșterea intensivă a vitelor.

Vânatul era și el prezent în bucătăria romană. „Se consuma pește, fructe de mare sau vânat, căprioară, mistreț”, mai spune Raul Cardoș, amintind și păsările sălbatice, precum fazanii.

Diferențele sociale erau însă importante. Carnea era mai rar întâlnită în alimentația oamenilor săraci, pentru care cerealele și leguminoasele reprezentau baza meselor. Chiar și atunci când era servită la mesele celor bogați, carnea putea fi însoțită de terciuri din cereale, îmbogățite cu ulei de măsline sau grăsime animală.

Soldații și gladiatorii aveau rații de carne

Nici gladiatorii nu mâncau doar carne, deși pentru noi astăzi acest lucru ar putea părea surprinzător. Asocierea modernă dintre forță și consumul ridicat de carne poate sugera o dietă predominant carnivoră, realitatea acelei vremi era diferită. „Chiar dacă ni se pare că pentru a avea forță ca să lupte în arenă ar trebui să consume foarte multă carne, […] mâncau foarte mult aceste leguminoase uscate, adică fasole, năut, linte, pentru că sunt foarte bogate în proteine”, explică muzeograful.

Gladiatorii aveau și rații de carne, dar aceasta nu reprezenta singura sau principala sursă de hrană.

Și alimentația soldaților includea carne, alături de pâine, terci și vin. „Aveau o rație de pâine, acel terci și aveau, bineînțeles, o rație de carne, plus o rație de vin”, spune Raul Cardoș. În ansamblu, carnea făcea parte din dieta romană, dar accesul la ea era inegal.

Pentru oamenii obișnuiți, pâinea, cerealele și leguminoasele rămâneau alimentele de bază, în timp ce mesele cu mai multe tipuri de carne erau asociate mai ales cu familiile înstărite și cu banchetele.

Garum, „condimentul principal al bucătăriei romane”

„Era, să spun așa, condimentul principal al bucătăriei romane. Fiecare, când mânca la masă, avea practic acest condiment pe masă. Se numea garum”, explică Raul Cardoș. Este vorba despre un sos făcut din pește, care era foarte sărat și era folosit pentru a aromatiza, dar și pentru a săra mâncarea. Acel garum era obținut din pește și părți de pește lăsate la fermentat în recipiente expuse la soare, procesul putând dura între una și trei luni. „Îl foloseau practic pentru a condimenta mâncarea, a o săra în special, pentru că este un sos foarte sărat”, spune muzeograful.

Era utilizat atât în timpul gătirii, cât și direct la masă și existau mai multe asemenea sosuri. Un alt termen întâlnit frecvent în rețetele antice este liquamen. Muzeograful amintește că acesta apare frecvent în lucrarea atribuită lui Apicius, De re coquinaria, una dintre cele mai cunoscute (și mai vechi) surse despre gastronomia romană.

Unele varietăți de garum deveneau produse de lux. Muzeograful amintește un sos produs în zona Hispaniei care putea ajunge la prețuri foarte mari. „Cam șapte litri, undeva la 1.000 de sesterți”, spune acesta, comparând suma cu venitul anual al unui legionar roman.

O mare parte dintre ingredientele considerate astăzi firești în bucătăria europeană au ajuns pe continent mult mai târziu.