Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a autorizat la plată, începând cu data de 16 octombrie, suma totală de 1,324 miliarde de euro în cadrul Campaniei de plăți în avans aferente anului de cerere 2026, fondurile fiind destinate unui număr de 645.770 de fermieri.

Potrivit unui comunicat transmis de instituție, suma totală autorizată este structurată pe trei surse de finanțare, scrie Agerpres:

1,201 miliarde de euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA);

104,524 milioane de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);

18,542 milioane de euro cofinanțare FEADR de la Bugetul Național (BN1).

Din totalul sumelor autorizate, APIA a efectuat deja plata a 1,199 miliarde de euro din fondurile FEGA, în timp ce plățile aferente intervențiilor finanțate din FEADR și BN1 sunt realizate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Sumele sunt virate fermierilor în lei, fiind calculate la cursul de schimb de 5,2788 lei/euro pentru intervențiile finanțate din FEGA și la cursul de 5,0968 lei/euro pentru măsurile finanțate din FEADR.