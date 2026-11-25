La 66 de ani, cu doar opt luni înainte de pensionare, un fost proprietar de restaurant din Italia muncește până la opt ore pe zi livrând mâncare pe străzile orașului Bolzano. În cei cinci ani de când a preluat această activitate, Gino Rindone a parcurs peste 210.000 de kilometri, fiind cel mai în vârstă dintre cei peste 300 de curieri activi în oraș, scrie Mediafax.

Rindone a intrat în domeniul livrărilor în 2021, după ce a fost nevoit să închidă restaurantul pe care îl deținea, deoarece afacerea nu mai genera profit. Căutând o sursă de venit până la vârsta pensionării, a început inițial pe o bicicletă electrică, perioadă în care a slăbit zece kilograme în primele trei luni, trecând ulterior la un moped pentru a putea acoperi distanțe mai mari.

Program în două ture

Programul său zilnic este împărțit în două intervale de vârf, între orele 11:00 și 15:00 la prânz și între 18:00 și 22:00 seara, ajungând la un total de opt ore de muncă pe zi, indiferent de vreme. „Este o muncă grea. Trebuie să circuli în orice condiții meteorologice. Dacă ești bolnav, nu câștigi bani; dacă ai un accident sau primești o amendă, totul cade în responsabilitatea ta. Dar îmi place și o fac de bunăvoie”, a declarat Rindone într-un interviu acordat publicației Alto Adige.

Deși reclamă problemele frecvente cu serviciul de asistență dedicat curierilor, italianul consideră că livrările la domiciliu reprezintă o activitate serioasă și bine remunerată.

Diferențele de câștig dintre curieri în Italia

Cazul lui Gino Rindone reflectă și diferențele de venituri și condiții de lucru din acest sector:

Livrările cu bicicleta se concentrează în special în zona centrală, pe distanțe scurte, iar plata pornește de la 3,77 euro brut per livrare.

Livrările cu mopedul sau scuterul acoperă cartierele periferice și localitățile învecinate; deși implică cheltuieli și riscuri mai mari sunt preferate, pentru că tariful poate ajunge până la 20 de euro pentru o singură cursă.

Chiar și după ce va ieși la pensie, Gino Rindone spune că nu intenționează să se oprească complet: își propune să reducă programul și să continue să livreze ocazional, atât timp cât activitatea îi va face plăcere, apreciind faptul că petrece timp în aer liber și interacționează zilnic cu oamenii.