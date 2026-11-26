Popularitatea serialelor și a muzicii K-pop a adus și bucătăria sud-coreeană tot mai aproape de publicul din România, iar produsele de bază sunt astăzi la îndemâna oricui vrea să le descopere. G4Food a stat de vorbă cu Nuri Park, fondatoare K-Food din București, despre cele 10 produse pe care merită să le încerci pentru prima dată, ce aleg românii în funcție de vârstă și ce diferență de gust a remarcat între mâncarea coreeană gătită cu ingrediente românești și cea din restaurantele din Coreea de Sud.

Potrivit antreprenoarei, alegerile clienților se împart între generații: dacă copiii și tinerii caută în special ramenul picant, snack-urile și băuturile inspirate din cultura pop coreeană, adulții preferă sosurile și ingredientele de bază pentru a găti rețete coreene acasă.

Cele 10 produse coreene recomandate pentru prima degustare

1. Ramenul picant

Este unul dintre cele mai populare produse coreene în România, disponibil inclusiv în supermarketuri. Deși are un gust intens, foarte picant, este preferat mai ales de copii și tineri. Modul de pregătire este simplu și presupune fierberea tăițeilor în apă, alături de condimentele din pachet.

2. Algele marine (nori)

În Coreea de Sud, foile de alge se mănâncă în mod tradițional alături de orez fiert, însă în România mulți clienți le consumă direct, ca gustare crocantă.

3. Uleiul de susan

Este unul dintre ingredientele esențiale ale bucătăriei coreene, folosit pentru aroma intensă și textura pe care o oferă preparatelor. Nuri Park atrage atenția asupra dozajului: dacă este pus în exces, gustul devine prea greu, motiv pentru care „o picătură ajunge”.

4. Băutura tradițională din orez

O băutură dulce, realizată pe bază de orez, mai puțin familiară publicului român, dar apreciată pentru gustul blând și răcoritor.

5. Snack-urile expandate cu creveți

Realizate din făină de grâu, creveți și ulei, aceste gustări crocante amintesc de chipsurile expandate cu creveți care se prăjeau în tigaie în România în anii ’90 și 2000.

6. Pasta de chili gochujang

Este una dintre bazele fundamentale ale bucătăriei coreene, prezentă în aproape toate mâncărurile tradiționale. Are un gust ușor iute și fermentat și este folosită, de exemplu, la prepararea Jeyuk Bokkeum — carne de porc prăjită în tigaie cu sos gochujang, considerată o mâncare reconfortantă clasică (soul food) în Coreea.

7. Bețișoarele cu ciocolată

Unul dintre cele mai cunoscute dulciuri coreene, foarte popular și datorită edițiilor speciale cu artiști K-pop — precum trupa Stray Kids, extrem de urmărită și în România.

8. Soju, băutura tradițională cu 13% alcool

Cu o concentrație alcoolică de aproximativ 13%, soju este comparabil ca tărie cu un vin sau cu o țuică foarte slabă. În Coreea de Sud nu este rezervat doar ocaziilor speciale: se consumă de două-trei ori pe săptămână, la masă, alături de prieteni sau familie, mai ales împreună cu preparatele picante.

9. Măștile coreene pentru față (cu ginseng și orez)

Dincolo de produsele alimentare, în selecție intră și celebrele măști cosmetice coreene realizate din extracte de ginseng sau orez, foarte căutate de clienți.

10. Tăițeii cu sos de fasole neagră (jajangmyeon)

Deși fasolea neagră este asociată în România mai degrabă cu preparatele sărate, în această combinație coreeană sosul are o notă ușor dulceagă și este folosit pentru tăiței.

Ce cumpără românii în funcție de vârstă și cum ies rețetele coreene cu ingrediente din România

Observând clienții care intră în magazinul din București, Nuri Park spune că alegerea produselor depinde direct de generație:

„Copiii sau tinerii încearcă ramenurile, snack-urile sau băuturile. Dar cei cu vârsta puțin mai mare vor să încerce să facă mâncare coreeană acasă, așa că au cumpărat mult sos sau ulei de susan.”

Întrebat dacă o mâncare coreeană gătită cap-coadă în România, folosind sosurile și bazele coreene alături de carne și legume locale, are același gust ca în țara sa natală, Nuri Park spune că diferența majoră nu este în defavoarea produselor românești — dimpotrivă.

„La Coreea și aici chiar nu este o diferență mare, dar cred că carnea și legumele din România sunt foarte proaspete. Când am făcut mâncare aici, a ieșit foarte bună cu sosurile coreene”, explică el.

Mai mult, după o vizită recentă în Coreea de Sud, Nuri Park a remarcat o diferență clară legată de cantitatea de zahăr folosită în restaurantele de acolo: