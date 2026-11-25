Autoritatea Națională Sanitară-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat miercuri, 25 noiembrie, că au fost semnate și parafate certificatele sanitar-veterinare care stabilesc condițiile de acces pe piața iordaniană pentru ovinele vii și carcasele de ovine din România.

Documentele au fost semnate de președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu, și de Mosbah Al-Tarawneh, secretar general adjunct pentru zootehnie în cadrul Ministerului Agriculturii din Amman și conducătorul delegației Regatului Hașemit al Iordaniei, la o zi după discuțiile purtate la Consiliul Județean Constanța.

Vaccinarea și verificările din teren, în centrul demersului

Potrivit informării publicate de ANSVSA pe Facebook și unui comunicat transmis AGERPRES, parafarea certificatelor vine după o serie de inspecții efectuate de oficialii iordanieni la operatori economici din județele Constanța și Tulcea.

Marți, 24 noiembrie, delegația iordaniană a analizat în teren:

modul de aplicare a Planului de vaccinare aprobat de Comisia Europeană;

condițiile de biosecuritate și de procesare din unitățile românești;

gestionarea situației epidemiologice determinate de pesta micilor rumegătoare și de variola ovină.

ANSVSA a respins afirmațiile potrivit cărora campania de vaccinare a ovinelor și caprinelor ar bloca exporturile, susținând dimpotrivă că o campanie serioasă, eficientă și transparentă este esențială pentru deblocarea sustenabilă a acestora, pe fondul cererii tot mai mari pentru ovine românești în Orientul Mijlociu.

Totul pregătit pentru reluarea livrărilor

Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a declarat că documentele reprezintă rezultatul verificărilor din Constanța și Tulcea și al colaborării dintre echipele tehnice ale celor două părți:

„Partenerii iordanieni au văzut cu ochii lor cum lucrează crescătorii și procesatorii români, iar încrederea lor se vede acum pe hârtie, cu semnătură și parafă. Avem cadrul pregătit. În ziua în care exporturile vor fi deblocate, primele transporturi spre Iordania pot pleca fără întârziere.”

România este cel mai mare exportator de ovine vii din Uniunea Europeană, iar Iordania se numără printre piețele externe relevante pentru crescătorii și procesatorii români din afara spațiului comunitar.