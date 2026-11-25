Aproximativ 300 de milioane de porci, găini și alte animale de fermă sunt crescute în continuare în cuști pe teritoriul Uniunii Europene, în ciuda unui angajament asumat încă din 2021 de Comisia Europeană de a interzice această practică. Miercuri, 25 noiembrie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis că executivul comunitar nu îi poate lăsa pe cetățeni să aștepte la nesfârșit legislația promisă și trebuie să comunice un calendar clar privind interzicerea cuștilor în zootehnie, după ce a ratat termenul inițial din 2023.

Hotărârea ar putea pune capăt unor practici precum ținerea porcilor în boxe atât de înguste încât animalele nu se pot întoarce sau creșterea iepurilor în cuști care nu le permit să sară ori să stea ridicați. Potrivit organizațiilor care au deschis acțiunea în instanță, este pentru prima dată când Comisia Europeană este trasă la răspundere în justiție pentru o promisiune făcută ca răspuns la o Inițiativă Cetățenească Europeană (ICE). „Aceasta este o victorie istorică pentru animale și pentru democrația din Europa”, a declarat Annamaria Pisapia, purtătoare de cuvânt a campaniei europene End the Cage Age.

O campanie de opt ani susținută de aproape 1,4 milioane de cetățeni

Demersul a fost lansat în septembrie 2018 de organizația pentru protecția animalelor Compassion in World Farming, reunind ulterior sprijinul a peste 170 de organizații europene, printre care Eurogroup for Animals, Animal Equality Italy și LAV.

Campania a utilizat instrumentul Inițiativei Cetățenești Europene, care permite cetățenilor UE să solicite propuneri legislative noi dacă strâng cel puțin un milion de semnături și ating pragurile minime în minimum șapte state membre. Până în octombrie 2020, petiția End the Cage Age adunase aproape 1,4 milioane de semnături. Opt luni mai târziu, Comisia Europeană s-a angajat să prezinte o propunere legislativă până la finalul anului 2023 și să ia în calcul intrarea în vigoare a interdicției începând din 2027.

Cum termenul din 2023 a trecut fără nicio propunere concretă, comitetul cetățenesc din spatele inițiativei a dat Comisia în judecată în 2024 pentru a contesta întârzierea. Reclamanții au solicitat și accesul la documentele interne care explicau motivele amânării, însă instanța a respins această cerere în hotărârea pronunțată miercuri, scrie EuroNews.

Pe când ferme fără cuști în Europa

Deși reprezintă un succes important pentru organizațiile de protecție a animalelor, decizia CJUE nu înseamnă că interdicția va intra în vigoare imediat.

Într-o nouă strategie pentru sectorul zootehnic publicată în luna iulie, Comisia Europeană a anunțat intenția de a propune:

până la finalul anului 2026 noi norme privind bunăstarea găinilor ouătoare și a puilor crescuți pentru carne, inclusiv eliminarea treptată a cuștilor;

până în iunie 2027 reguli noi pentru creșterea porcilor, care prevăd înlocuirea boxelor individuale înguste cu țarcuri, precum și obligația ca produsele importate să respecte standarde de bunăstare echivalente celor din UE.

Planurile executivului european nu stabilesc însă niciun calendar pentru eliminarea cuștilor în cazul iepurilor, vițeilor, rațelor, gâștelor și prepelițelor. Coaliția End the Cage Age solicită extinderea interdicției asupra tuturor acestor specii, precum și acordarea de sprijin financiar fermierilor pentru tranziția către sisteme de creștere fără cuști.

„Toți ochii sunt acum ațintiți asupra Comisiei”, a subliniat Annamaria Pisapia, cerând executivului comunitar să acționeze rapid pentru a respecta hotărârea instanței, a restabili încrederea publică în mecanismul Inițiativei Cetățenești Europene și a livra legislația promisă cetățenilor.