Știucă umplută. Mare mi-a fost mirarea, când am mâncat zilele trecute, în Tulcea, la Restaurantul pescăresc Select, o bunătate de știucă, umplută cu propria-i carne și înnobilată cu mirodenii.

Dar până s-o gust, m-a uimit imaginea ei, pe platoul în formă de pește: știuca arăta magnific, demnă de o masa împărătească. Parcă ți-era milă s-o tai, să nu-i strici splendoarea!

Și cum nu m-am putut abține să nu încerc să aflu rețeta, am stat de vorbă cu un mare meșter al vorbelor, dar și al tainelor gastronomice: Aurel Cacencu.

Cu o experiență de peste 50 ani în industria ospitalității, interlocutorul meu îmi spune de la bun început, că această rețetă are rădăcini evreiești și că ucrainenii sunt cei care au adus-o în Delta Dunării.

Nici nu se putea altfel, mă gândesc, în această bucată de tărâm care este Dobrogea, unde nații diferite, de la turci, tătari, greci, armeni, lipoveni, români, ucraineni și evrei au conviețuit atât de firesc împreună, timp de secole.

Pielea peștelui este păstrată întreagă

„Să știți că este un preparat evreiesc, pe care l-am preluat noi, ucrainenii, și românii. Dar noi, ucrainenii, l-am adus aici, în Delta Dunării”, spune Aurel Cacencu, pentru G4Food.

Particularitatea rețetei stă însă, în felul în care este pregătit peștele.

Pielea este îndepărtată întreagă, apoi umplută cu propria carne, transformată într-o compoziție asemănătoare celei pentru chifteluțe.

„Este un preparat evreiesc. L-am preluat noi, ucrainenii și românii. Noi, ucrainenii, l-am adus aici, în Delta Dunării”, povestește Aurel Cacencu.

Cum se pregătește știuca pentru umplut

Prepararea începe cu curățarea peștelui. Potrivit lui Aurel Cacencu, intestinele se scot înainte de jupuire, prin zona branhiilor. Astfel, burta nu trebuie tăiată, iar pielea trebuie să fie păstrată întreagă.

„Deci, înainte de jupuit, se scot mațele, pe la urechi. Apoi se dă pielea înapoi, sau se belește, cum spun românii. Carnea care rezultă se scoate de pe os, se toacă și se face o compoziție, ca la chifteluțe: cu piper, cu usturoi și puțină sare. Apoi se umple acea piele cu carnea rezultată, adică acea compoziție de chifteluțe din pește. Și se pune la cuptor”, ne dezvăluie secretul Aurel Cacencu.

„Într-o oră jumătate, maximum două, știuca este gata”

Știuca umplută se așază într-o tavă și se introduce în cuptor. Interlocutorul nostru spune că temperatura recomandată este de maximum 180 de grade Celsius.

În plus, preparatul are nevoie de aproximativ o oră și jumătate, maxim două ore, pentru a se coace. Iar când pielea se rumenește, asta înseamnă că știuca este gata.

„Într-o oră jumătate, maximum două, este gata. Când s-a rumenit, este gata. Dar să nu fie cuptorul mai mult de 180 de grade”, ne mai recomandă Aurel Cacencu.

Poftă bună!