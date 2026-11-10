Producția de cacao din Coasta de Fildeș, cel mai mare producător mondial, ar putea scădea cu până la 25% din cauza unui episod El Niño de intensitate excepțională. Temperaturile ridicate, lipsa precipitațiilor și prelungirea sezonului secetos pot afecta puternic plantațiile, potrivit unui raport al meteorologilor ivorieni, consultat de AFP.

Coasta de Fildeș asigură aproape 40% din producția mondială de cacao, astfel încât o diminuare importantă a recoltei poate avea efecte asupra întregii piețe globale. Administrația națională de meteorologie din Coasta de Fildeș, Sodexam, estimează că fenomenul El Niño va aduce mai puține precipitații și temperaturi mai ridicate.

El Niño ar urma să atingă maximul în decembrie

Sezonul secetos ar putea deveni, de asemenea, mai lung decât în mod obișnuit. În aceste condiții, producția de cacao ar putea scădea cu aproximativ 21-25%, potrivit estimărilor transmise guvernului. Deficitul de apă și temperaturile ridicate pot provoca ofilirea și căderea prematură a păstăilor tinere. Arborii de cacao își pot pierde și o parte din frunziș, ceea ce afectează suplimentar dezvoltarea fructelor.

Fenomenul El Niño este asociat cu încălzirea apelor de suprafață din zona centrală și estică a Oceanului Pacific. Această modificare influențează circulația atmosferică și regimul precipitațiilor în numeroase regiuni ale lumii.

În 2026, El Niño este estimat să atingă intensitatea maximă în decembrie. Efectele sale, printre care temperaturi extreme, secetă și inundații, s-ar putea resimți însă până în aprilie-mai 2027.

Aproximativ cinci milioane de oameni depind de cacao

Pentru Coasta de Fildeș, o recoltă mai mică nu înseamnă doar mai puțină cacao disponibilă pe piața internațională. Cultura reprezintă aproximativ 15% din produsul intern brut al țării și asigură mijloacele de trai pentru circa cinci milioane de persoane. Meteorologii avertizează că reducerea producției poate provoca „o pierdere colosală de venituri pentru cultivatori”.

Și veniturile statului din exporturile de cacao ar putea scădea semnificativ. Coasta de Fildeș are o populație de peste 33 de milioane de locuitori și este, de departe, unul dintre actorii esențiali ai pieței mondiale de cacao.

Schimbările climatice îi determină pe cercetătorii ivorieni să caute soiuri capabile să suporte mai bine perioadele de căldură și deficitul de apă. Una dintre direcții este dezvoltarea unor varietăți de cacao mai rezistente la fenomenele meteorologice imprevizibile.

Recomandările specialiștilor

Sodexam recomandă, de asemenea, extinderea sistemelor de irigații și folosirea unor soiuri mai rezistente la secetă.

O altă soluție propusă este agrosilvicultura, prin integrarea altor arbori în plantațiile de cacao. Aceștia pot oferi umbră arborilor de cacao, pot limita pierderea apei din sol și pot reduce impactul temperaturilor extreme.

Pentru industria mondială a ciocolatei, evoluția recoltei din Coasta de Fildeș rămâne esențială. O scădere cu până la un sfert a producției într-o țară care furnizează aproape 40% din cacaoa lumii ar reduce semnificativ oferta disponibilă pe piața internațională.