Viena a intrat deja în atmosfera sărbătorilor de iarnă, iar târgurile de Crăciun atrag turiștii cu miros de Apfelstrudel, vin fiert și preparate tradiționale austriece. În 2026, capitala Austriei găzduiește 15 târguri, cu 814 standuri, iar un weekend petrecut aici poate deveni o escapadă gastronomică și turistică, titrează Economedia.

Primele târguri s-au deschis încă din 6 noiembrie, iar din 20 noiembrie majoritatea funcționează în formula completă. Pentru un city break de 48 de ore, turiștii pot vizita fără dificultate patru sau cinci piețe, multe dintre ele fiind la distanță de mers pe jos în centrul istoric.

Printre cele mai cunoscute se numără:

– Christkindlmarkt din Rathausplatz, cel mai mare târg, amenajat în fața Primăriei, cu patinoar și decorațiuni spectaculoase.

– Stephansplatz, chiar lângă Catedrala Sfântul Ștefan, în centrul orașului.

– Am Hof și Freyung, două piețe cu atmosferă tradițională, produse artizanale și muzică de Advent.

– Schönbrunn, târgul organizat în fața celebrului palat imperial.

– Spittelberg, amenajat pe străduțele istorice ale cartierului Biedermeier.

Târgul din Rathausplatz este deschis între 13 noiembrie și 26 decembrie, zilnic, între orele 10:00 și 22:00. Patinoarul rămâne deschis până pe 6 ianuarie 2027.

Cât costă mâncarea la târgurile de Crăciun din Viena

Oferta gastronomică este unul dintre motivele pentru care merită să vizitezi piețele de Crăciun. De la gustări austriece consistente la deserturi cu ciocolată, standurile oferă suficiente opțiuni pentru o masă în aer liber.

Prețurile din 2026:

– Kartoffel-Puffer, chiftele crocante din cartofi: 3,50 euro;

– Feuerfleck, lipie tradițională cu diverse toppinguri: 4,50-6,90 euro;

– Langos: 5,50-6,90 euro;

– Käsestangerl, gustare caldă cu brânză: 5 euro;

– Currywurst cu chiflă: 8 euro;

– Supă servită în pâine: 8,80-9,80 euro;

– Bosna sau hot dog cu cârnați austrieci: 9 euro.

Pentru desert, frigăruile cu fructe în ciocolată costă între 5,40 și 6,80 euro, în funcție de combinație. Castanele și marțipanul sunt disponibile la aproximativ 5,80 euro.

Vinul fiert (Glühwein) costă între 5,50 și 6 euro pentru 250 ml. Punciul de fructe are prețuri similare, iar ciocolata caldă costă 5,50-5,90 euro.

Un detaliu important: pentru cănile ceramice în care sunt servite băuturile se plătește o garanție de 5 euro. Aceasta poate fi recuperată la returnarea cănii sau poți păstra obiectul ca suvenir.

La unele căsuțe, în special cele cu dulciuri și suveniruri, plata se face exclusiv în numerar.

Cât costă zborul și cazarea în Viena

Din București, zborul direct spre Viena durează aproximativ o oră și 40 de minute. Austrian Airlines și Ryanair operează curse directe.

În decembrie 2026, biletele dus-întors consultate de Economedia variază între 150 și 260 de euro, cu unele excepții care ajung la 380-400 de euro.

Pentru transferul de la aeroport în oraș, trenul S-Bahn S7 este varianta mai economică. Călătoria până la Wien Mitte durează aproximativ 25-30 de minute și costă 4,40 euro. Trenul expres CAT ajunge în 16 minute și costă între 12 și 14,90 euro.

În privința cazării, cele mai practice zone sunt:

– Innere Stadt, pentru acces rapid la principalele târguri, cu hoteluri de 3-4 stele de la 250-350 de euro pe noapte.

– Mariahilf, Neubau și Josefstadt, cartiere aflate la 10-15 minute de centru, unde cazarea costă aproximativ 180-260 de euro pe noapte.

– Landstraße, aproape de Belvedere și Karlsplatz.

– Leopoldstadt, o alternativă pentru cei care vor să fie aproape de Prater.

Patinoarul de la Primărie: cât costă distracția

Patinoarul Wiener Eistraum, amenajat în fața Primăriei, este una dintre atracțiile principale ale sezonului. Este deschis zilnic între 10:00 și 22:00, până pe 6 ianuarie 2027.

Un bilet pentru adulți costă 11 euro la casă și 9,90 euro online, iar pentru copii prețul este de 7,80 euro, respectiv 7 euro online.

Închirierea patinelor costă între 6,30 și 10 euro, în funcție de mărime. Biletele sunt valabile patru ore de la prima intrare.

Pentru o familie, există și pachete speciale, de exemplu 26,60 euro pentru doi adulți și un copil, respectiv 24 de euro la achiziția online.

Ce mai poți vizita într-un weekend în Viena

Dincolo de târgurile de Crăciun, capitala Austriei oferă suficiente atracții pentru două zile.

Merită incluse în itinerariu Palatul Schönbrunn, Palatul Belvedere, Catedrala Sfântul Ștefan, Opera și străzile comerciale Graben și Kärntner Straße.

Pentru o experiență gastronomică vieneză, o oprire într-o cafenea tradițională este aproape obligatorie. Café Central, Café Landtmann, Sacher și Café Demel sunt câteva dintre adresele cunoscute unde poți încerca o felie de Sachertorte sau Apfelstrudel, alături de o cafea Melange.

O altă oprire interesantă este Naschmarkt, piața vieneză cunoscută pentru oferta de produse alimentare și preparate din bucătării diferite.