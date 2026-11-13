Ce dulciuri și produse locale găsești la Târgul de Crăciun din Sibiu / Vin fiert de la 12 lei și plăcinte voievodale, vândute la căsuțe

13 nov. 2026, Articole / Reportaje
Ce dulciuri și produse locale găsești la Târgul de Crăciun din Sibiu / Vin fiert de la 12 lei și plăcinte voievodale, vândute la căsuțe
FOTO: turnulsfatului.ro
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Cuprins
  1. Vată de zahăr, doboș și salam de biscuiți
  2. Târgul s-a deschis pe 13 noiembrie

Târgul de Crăciun din Sibiu s-a deschis vineri, 13 noiembrie, iar căsuțele din Piața Mare vin cu o ofertă bogată de băuturi calde, dulciuri și produse locale. Vinul fiert pornește de la 12 lei paharul, iar printre noutățile culinare se numără plăcintele voievodale cu vișine, mac sau brânză dulce, potrivit Turnul Sfatului.

Prețurile diferă de la o căsuță la alta. Un pahar de vin fiert costă între 12 și 20 de lei, iar ciocolata caldă se încadrează în același interval. Cafeaua pornește de la 7 lei și poate ajunge la 23 de lei, dacă este aleasă cu arome, iar ceaiul costă de la 7 lei.

Unul dintre comercianții prezenți la târg spune că a majorat prețul vinului fiert cu un leu față de anul trecut.

Vată de zahăr, doboș și salam de biscuiți

Oferta de dulciuri include atât produse cunoscute, cât și preparate făcute în casă. Vata de zahăr costă 15 lei, iar o porție de prăjitură albinuță sau doboș are același preț. Salamul de biscuiți costă 9 lei, iar ciocolata cu nucă 12 lei.

La una dintre căsuțe sunt pregătite și plăcinte voievodale, cu vișine, mac sau brânză dulce. Acestea sunt realizate de Doina, de la Covata Bunicii, care mai aduce la târg turtă dulce, ciocolată de casă, doboș și acadele. „În afară de acadele, toate sunt preparate de ea”, notează publicația locală.

La târg sunt prezenți și producători din alte regiuni ale țării. Un producător din Vatra Dornei a venit cu șvaițer, brânză maturată în vin roșu, cașcaval afumat și brânză de burduf. Familia produce brânzeturi încă din anii ’30, iar la căsuță se găsește și lapte de băut, cu prețuri de la 7 lei.

Târgul s-a deschis pe 13 noiembrie

Târgul de Crăciun din Sibiu se desfășoară în Piața Mare, iar deschiderea oficială a avut loc vineri, de la ora 19:00. Încă de dimineață, comercianții își pregăteau căsuțele, iar vizitatorii începuseră deja să se plimbe printre standuri.

Dincolo de decorațiuni și cadouri, oferta gastronomică rămâne una dintre atracțiile târgului: de la vin fiert și ciocolată caldă, până la plăcinte, prăjituri și brânzeturi locale.

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