Poți mânca sarmale dacă ai diabet? Da. Dacă îți plac cu mămăligă, poți păstra și garnitura, într-o porție adaptată planului tău alimentar. Pentru glicemia de după masă contează câți carbohidrați aduni în farfurie, de la orezul din umplutură până la mămăligă sau pâine, a explicat, G4Food, dr. Sorina Ispas, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, medic primar medicină de laborator, asistent universitar la Disciplina Anatomie, la Universitatea Ovidius, din Constanța și vicepreședinte pe regiunea sud- est la Societatea Română de Lifestyle Medicine.

Pentru o variantă cu mai puțini carbohidrați, poți reduce cantitatea de orez și poți adăuga ciuperci tocate. „Ele dau gust umpluturii și o ajută să rămână suculentă, mai ales când folosești carne slabă de curcan sau de pui”, recomandă diabetologul.

Sarmale cu ciuperci și carne de curcan

Ingrediente pentru aproximativ 20-25 de sarmale mici:

500 g carne tocată de curcan sau de pui

1 varză murată medie

1 ceapă mare

100 g ciuperci tocate mărunt

1 morcov mic, ras

2 linguri de orez brun crud, opțional

2 linguri de ulei de măsline

300 ml suc de roșii fără zahăr adăugat

Mărar, cimbru, piper, boia dulce și 2-3 foi de dafin

Cum le prepari

Desfă foile de varză și taie nervurile groase. Dacă varza este foarte sărată, clătește foile cu apă rece și lasă-le la scurs. Înmoaie ceapa tocată în tigaie, la foc mic, cu uleiul și puțină apă. Adaugă ciupercile și morcovul și gătește-le câteva minute, până când scade lichidul lăsat de ciuperci. Lasă amestecul să se răcorească. Amestecă legumele cu carnea, mărarul, cimbrul, piperul și boiaua. Dacă vrei să păstrezi gustul familiar, adaugă cele două linguri de orez pentru toată oala. Pentru o variantă fără orez, poți pune în umplutură puțină conopidă mărunțită. Rulează sarmalele și așază-le într-o oală cu fundul acoperit cu varză tocată. Adaugă sucul de roșii, foile de dafin și apă până aproape de nivelul sarmalelor. Fierbe-le la foc mic, cu capac, aproximativ 2-3 ore, până când varza se frăgezește. Dacă folosești un termometru de bucătărie, umplutura cu carne de pasăre trebuie să atingă 74 °C în centru.

Ce pui lângă sarmale, dacă ai diabet

„Pornește de la dimensiunea sarmalelor. Două sau trei sarmale mici pot fi un exemplu de porție. Porția potrivită depinde de cât de mari sunt, cât orez conțin și cum se încadrează masa în planul tău alimentar și în tratamentul urmat.

Dacă alegi mămăligă, ia în calcul și carbohidrații ei. Poți pune o porție mică de mămăligă și lăsa pâinea pentru altă masă. Dacă vrei să completezi farfuria cu legume, o salată de varză proaspătă cu mărar și zeamă de lămâie merge bine lângă sarmale, mai ales când foile de varză murată sunt deja sărate. La masă, alege apă în locul unei băuturi îndulcite.

Dacă îți monitorizezi glicemia, folosește glucometrul sau senzorul, conform planului stabilit cu echipa medicală. Când urmărești glicemia după masă, notează câte sarmale ai mâncat și ce ai pus lângă ele. În acest fel, data viitoare vei avea un reper mai bun pentru alegerea porției. Și American Diabetes Association, Standards of Care in Diabetes-2026, secțiunea despre alimentație și stil de viață, recomandă cam aceleași lucruri”, explică dr. Sorina Ispas.

Și, ca un ultim sfat, diabetologul mai spune că pentru masa de familie poți folosi aceeași oală de sarmale pentru toată lumea. „Susținerea familiei contează! Fiecare își poate alege porția și garnitura, iar tu poți păstra combinația care îți place și se potrivește planului tău alimentar”, recomandă diabeticilor dr. Sorina Ispas.