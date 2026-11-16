Barcelona are o tradiție de sute de ani în ce privește ciocolata. Când au venit boabele de cacao din Lumea Nouă, ciocolată însemna cacao râșnită și pusă în apă. O ciocolată lichidă.Varietățile de cacao și ciocolată au devenit foarte la modă pentru burghezia bogată începând din sec al 19-lea.

Cel mai vechi magazin din Barcelona unde se vindea ciocolată are aproape 200 de ani. Iar moara manuală cu care măcinau boabele de cacao s-a păstrat, e funcțională și poate fi încă admirată în Cartierul Gotic din centrul Orașului Condal.

Lluc Crusellas, care la vârsta de 22 de ani a fost desemnat cel mai bun ciocolatier din lume la competiția World Chocolate Masters 2022 de la Paris a deschis aici un magazin și atelier de produse de ciocolată de cea mai bună calitate.

Ciocolatierul avea până acum un singur punct de vânzare în orașul Vic, în afara Barcelonei, iar când a decis să vinî în capitala catalană a ales cea mai veche ciocolaterie din Barcelona: Chocolatería Fargas de pe strada del Pi, atestată documentar încă din jurul anului 1827. „Am vrut să continuăm o tradiție, aici între pereții magazinului s-a vândut mereu ciocolată și nu puteam permite ca această activitate să se oprească”, a explică Lluc pentru G4Food.

În Barcelona, ca de altfel în toate marile orașe ale Spaniei, vechile business-uri de tradiție și (de cele mai multe ori, de familie) se cam închid. Și odată cu ele moare o întreagă istorie gastronomică. Foștii proprietari ies la pensie, tinerii nu mai sunt atrași de muncă fizică și de migală, chiriile sunt mari în zona centrală și de multe ori se trag jaluzelele peste povești cu mâncare ce au definit orașul timp de decenii sau secole. Chocolateria Fargas e o excepție de succes datorită acestui om pasionat de dulciuri și ciocolată.

Atelierul de preparare a ciocolatei este chiar în magazin

Lluc și-a amenajata aici atelierul păstrând și moara de ciocolată din secolul al XIX-lea. De altfel aici se fabrică produse de ciocolată celebre în sec 19: ciocolata pe piatră, trufe înghețate, tablete de ciocolată populară, limbi de pisică. Tot aici în magazinul-atelier sunt prăjite și boabele de cacao.

Boabele de cacao vin din Peru, Madagascar, Indonezia, Ecuador și Tanzania. Fiecare lot este selecționat la origine, cu control asupra întregului proces.

Moara de piatră rămâne funcțională, iar decorațiunile și mobilierul sunt cele din 1920, proiectate de Carles Fargas. Nu le-a schimbat pentru că au rolul lor în poveste. Când intri senzația e că te întorci în timp într-o lume mai liniștită și care știa să se bucure de o cană de ciocolată caldă fără stres și fără grabă.

Ciocolată caldă, tablete populare sau bomboane cu umpluturi de vis

Pentru cei care vor experiența completă, două recipiente cu ciocolată caldă își așteaptă clienții acum în buza iernii. Peste ciocolată se pune și o porție bună de frișcă naturală din lapte de la ferma Armengol, de km 0, totul e pregătit fără zahăr, dar cu vanilie de cea mai bună calitate, iar în ciocolată se poate înmuia un pișcot făcut tot aici.

În vitrină este expusă o schiță din ciocolată a Barcelonei, dar Lluc a declarat că va realiza o miniatură a elefantului de ciocolată cu care a câștigat titlul de Cel mai bun ciocolatier din lume în 2022 (originalul se află la Muzeul Ciocolatei din Barcelona).

Pentru că varietățile de ciocolată sunt multe, am ales să testez o bomboană cu fistic, foarte la modă în ultimii ani, dar și ceva mai dulce precum o umplutură combinată din caramel cu scorțișoară. Prima a fost bună, a doua absolut genială. Un amestec de gusturi cu dulce puternic, note sărate și ultima senzație în papile gustul de scorțișoară ca o explozie.

Mi-a plăcut ideea de tabletă de ciocolată populară. Pe vremuri și în România exista o stfel de tabletă. Iar dacă e să vorbim de prețuri, nimic extravagant. O tabletă de ciocolată costă 4-5 euro în supermarket, din cea industrială, aici o poți lua cu 6 euro jumătate și este un produs de lux. Un lux accesibil, cum îi place ciocolatierului să spună.

Bomboanele Gaudi

Unul dintre produsele de brand ale lui Lluc Crusellas este cutia de bomboane în forma elementelor arhitecturale preferate ale lui Gaudi. „Nu e doar o cutie de bombone, ne spune ciocolatierul, ci am vrut să fie un simbol al orașului”. Pare cel mai frumos cadou pe care îl poți aduce cuiva din Barcelona.

Ciocolateria în sine a fost, este și va rămâne, din fericire, un landmark al orașului, așa că dacă ajungi prin Barcelona nu uita să dai o tură să vezi cum arată un comerț de două secole, o realitate pe care din păcate în București n-o prea mai poți vedea.