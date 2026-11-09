Zgârierea tigăilor antiaderente, fie cu ustensile metalice, fie prin folosirea bureților abrazivi, poate duce la eliberarea a mii sau chiar milioane de particule de microplastic și nanoplastic în alimente, în timpul gătirii. Doi medici oncologi atrag atenția asupra riscurilor asociate deteriorării stratului de acoperire și recomandă câteva măsuri simple pentru reducerea expunerii, conform Parade.

Microplasticele au devenit o preocupare tot mai mare pentru cercetători, după ce au fost identificate în apa potabilă, sarea de mare, fructele de mare și în diferite țesuturi umane, inclusiv în sânge, plămâni și placentă. Efectele pe termen lung ale expunerii asupra sănătății sunt încă investigate, însă contactul repetat cu aceste particule reprezintă un subiect de interes pentru comunitatea științifică.

Bucătăria este unul dintre spațiile în care plasticul intră frecvent în contact cu alimentele, prin intermediul recipientelor de depozitare, al tocătoarelor, sticlelor de apă și ambalajelor. Un alt posibil punct de expunere îl reprezintă tigăile antiaderente deteriorate.

De ce pot deveni periculoase tigăile antiaderente zgâriate

Dr. Jamie Koprivnikar, medic hematolog și oncolog la John Theurer Cancer Center din cadrul Hackensack University Medical Center, a explicat pentru publicația americană Parade că principalele preocupări legate de tigăile antiaderente sunt asociate cu substanțele chimice din stratul de acoperire, în special atunci când acesta este supraîncălzit sau deteriorat.

Majoritatea tigăilor antiaderente folosesc un strat de politetrafluoroetilenă (PTFE), cunoscut comercial sub numele de Teflon. Acesta împiedică lipirea alimentelor de suprafața vasului, însă se poate deteriora în urma utilizării necorespunzătoare.

„Zgârieturile provocate de ustensile sau de curățarea abrazivă pot determina ciobirea și degradarea stratului de acoperire, ceea ce poate duce la migrarea substanțelor chimice și la eliberarea a mii sau chiar milioane de particule de microplastic și nanoplastic în alimente în timpul gătirii”, a declarat medicul.

Temperaturile ridicate reprezintă un alt motiv de îngrijorare. Potrivit specialistului, atunci când PTFE este încălzit la temperaturi de peste 500 de grade (aproximativ 260 de grade Celsius), materialul se poate descompune și poate elibera vapori toxici. Inhalarea acestora poate provoca febra polimerilor, o afecțiune cu simptome asemănătoare gripei.

Eticheta „fără PFOA” nu înseamnă că produsul nu prezintă riscuri asociate PFAS

Dr. Mark Ashamalla, șeful departamentului de radioterapie oncologică din cadrul Episcopal Health Services Cancer Center, atrage atenția că eticheta „PFOA-free” nu oferă toate informațiile necesare despre compoziția unei tigăi.

PFOA a fost eliminat în mare parte din procesul de fabricație a vaselor de gătit începând din 2015. Cu toate acestea, unele substanțe utilizate ulterior, precum GenX, sunt investigate pentru posibile efecte toxice similare.

Prin urmare, mențiunea „fără PFOA” nu garantează că produsul nu conține alte substanțe din categoria PFAS, cunoscute și sub denumirea de „substanțe chimice permanente”, din cauza persistenței lor în mediu.

Cum pot fi folosite mai sigur tigăile antiaderente

Persoanele care folosesc în continuare astfel de vase pot reduce riscul deteriorării stratului de acoperire prin câteva schimbări în modul de utilizare.

Dr. Ashamalla recomandă înlocuirea tigăilor atunci când stratul antiaderent este puternic zgâriat, se exfoliază, se desprinde sau prezintă alte semne evidente de degradare. Potrivit medicului, vasele vechi și deteriorate pot elibera mai multe particule de microplastic în alimente decât cele noi.

Alte recomandări pentru utilizarea tigăilor antiaderente sunt:

– Folosirea ustensilelor din lemn, silicon sau alte materiale care nu zgârie suprafața.

– Evitarea spatulelor și lingurilor metalice.

– Renunțarea la bureții abrazivi, lâna de oțel și produsele de curățare agresive.

– Gătirea la temperaturi moderate, fără supraîncălzirea vasului.

– Înlocuirea tigăilor atunci când stratul antiaderent începe să se desprindă.

Ce alternative există la vasele antiaderente

Pentru cei care vor să renunțe la tigăile cu PTFE, medicii recomandă și alte tipuri de vase de gătit.

Dr. Jamie Koprivnikar indică oțelul inoxidabil drept o variantă versatilă, care nu reacționează ușor cu alimentele și poate fi utilizată pentru o gamă largă de preparate.

O altă opțiune este fonta emailată. Aceasta păstrează capacitatea fontei tradiționale de a reține căldura, dar are o suprafață ușor de curățat, care nu necesită tratamentul specific fontei neemailate.

Vasele cu înveliș ceramic reprezintă o alternativă pentru cei care preferă o suprafață antiaderentă fără PFAS. Totuși, acest tip de strat poate fi mai puțin rezistent în timp și își poate pierde proprietățile prin utilizare repetată.

Pentru depozitarea alimentelor și prepararea unor produse la cuptor, medicul recomandă și recipientele din sticlă.

Specialiștii subliniază că nu este necesară înlocuirea imediată a tuturor obiectelor din plastic sau a vaselor din bucătărie. Reducerea contactului direct dintre alimente și materialele plastice, precum și evitarea utilizării vaselor deteriorate, sunt măsuri practice pentru limitarea expunerii.

Articol adaptat după o publicație Parade, care citează declarațiile medicilor Jamie Koprivnikar și Mark Ashamalla.