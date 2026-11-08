VIDEO | Dr. Eva-Csilla Rusu, medic specialist endocrinolog și consultant în nutriție: Nu orice oboseală este nutrițională, poate exista tulburare de somn, anemie, afecțiuni hormonale sau alte cauze care merită investigate

08 nov. 2026, Nutriție
Colaj foto: G4Food / Facebook
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Dezbaterea G4Media „Controlul greutății: implicațiile mai puțin cunoscute ale obezității și soluțiile disponibile”, a vorbit despre efectele obezității asupra întregului organism, din perspective medicale diferite: inimă, metabolism, sănătate reproductivă, tratamente disponibile și rolul stilului de viață.

În a doua parte a dezbaterii s-a discutat despre stilul de viață, cercul oboselii și sprijin nutrițional: somn, stres, alimentație și rolul suplimentelor. O discuție despre felul în care obiceiurile zilnice, somnul și starea psihică influențează greutatea și despre ce sprijin nutrițional este util.

  • Cercul oboselii. Cum somnul puțin și stresul schimbă hormonii foamei și saturației și de ce alegem dulce și ultraprocesate când suntem epuizați.
  • Stresul, anxietatea și mâncatul emoțional. Când e o problemă de voință și când e nevoie de un psiholog sau psihiatru.
  • Mișcare, mușchi și energie. Sedentarismul de birou, protejarea masei musculare când slăbești (inclusiv sub tratament) și rolul proteinelor.
  • Alimentație și suplimente. Ce ajută, ce nu. „Foamea ascunsă” (vitamina D, fier, B12, magneziu), când un supliment e util, când e doar o speranță și de ce se discută cu medicul, mai ales alături de injecții sau după chirurgie.

Dr. Eva-Csilla Rusu, medic specialist endocrinolog și consultant în nutriție, reprezentant Boost4Life, a vorbit despre rolul suplimentelor în tulburările de somn și când și cum sunt necesare: „Dacă ne uităm la o zi obișnuită, dimineață pornim greu cu o cafea, la prânz căutăm un impuls, încă o cafea, ceva dulce, o masă luată în grabă, iar seara când ajungem acasă, când în sfârșit avem timp să ne odihnim, corpul este obosit, dar mintea continuă să lucreze. Cu siguranță vă sună cunoscut. Stresul poate afecta somnul, iar somnul insuficient poate face mai dificilă gestionarea emoțiilor, a apetitului și a rutinei.

Cu cât ne simțim mai obosiți, cu atât e mai greu să pregătim o masă sau să ne menținem activi. Oboseala de acest gen este un semnal pe care trebuie să-l explorăm. Fundația înseamnă un somn suficient și mai regulat, alimentație variată, echilibrată, mișcare adaptată și perioadă de recuperare.

Nu trebuie să fie perfect, dar trebuie să fie posibil de susținut. Apoi vine evaluarea medicală, dacă oboseala persistă sau este neexplicată sau ne afectează activitățile. Nu orice oboseală este nutrițională, poate exista tulburare de somn, anemie, afecțiuni hormonale sau alte cauze care merită investigate. Și abia în acest context întrebăm ce vrem să completăm și de ce”.

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