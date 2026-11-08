Dezbaterea G4Media „Controlul greutății: implicațiile mai puțin cunoscute ale obezității și soluțiile disponibile”, a vorbit despre efectele obezității asupra întregului organism, din perspective medicale diferite: inimă, metabolism, sănătate reproductivă, tratamente disponibile și rolul stilului de viață.
În a doua parte a dezbaterii s-a discutat despre stilul de viață, cercul oboselii și sprijin nutrițional: somn, stres, alimentație și rolul suplimentelor. O discuție despre felul în care obiceiurile zilnice, somnul și starea psihică influențează greutatea și despre ce sprijin nutrițional este util.
Dr. Eva-Csilla Rusu, medic specialist endocrinolog și consultant în nutriție, reprezentant Boost4Life, a vorbit despre rolul suplimentelor în tulburările de somn și când și cum sunt necesare: „Dacă ne uităm la o zi obișnuită, dimineață pornim greu cu o cafea, la prânz căutăm un impuls, încă o cafea, ceva dulce, o masă luată în grabă, iar seara când ajungem acasă, când în sfârșit avem timp să ne odihnim, corpul este obosit, dar mintea continuă să lucreze. Cu siguranță vă sună cunoscut. Stresul poate afecta somnul, iar somnul insuficient poate face mai dificilă gestionarea emoțiilor, a apetitului și a rutinei.
Cu cât ne simțim mai obosiți, cu atât e mai greu să pregătim o masă sau să ne menținem activi. Oboseala de acest gen este un semnal pe care trebuie să-l explorăm. Fundația înseamnă un somn suficient și mai regulat, alimentație variată, echilibrată, mișcare adaptată și perioadă de recuperare.
Nu trebuie să fie perfect, dar trebuie să fie posibil de susținut. Apoi vine evaluarea medicală, dacă oboseala persistă sau este neexplicată sau ne afectează activitățile. Nu orice oboseală este nutrițională, poate exista tulburare de somn, anemie, afecțiuni hormonale sau alte cauze care merită investigate. Și abia în acest context întrebăm ce vrem să completăm și de ce”.
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