Dr. Eva-Csilla Rusu, medic specialist endocrinolog și consultant în nutriție, reprezentant Boost4Life, a vorbit despre rolul suplimentelor în tulburările de somn și când și cum sunt necesare: „Dacă ne uităm la o zi obișnuită, dimineață pornim greu cu o cafea, la prânz căutăm un impuls, încă o cafea, ceva dulce, o masă luată în grabă, iar seara când ajungem acasă, când în sfârșit avem timp să ne odihnim, corpul este obosit, dar mintea continuă să lucreze. Cu siguranță vă sună cunoscut. Stresul poate afecta somnul, iar somnul insuficient poate face mai dificilă gestionarea emoțiilor, a apetitului și a rutinei.

Cu cât ne simțim mai obosiți, cu atât e mai greu să pregătim o masă sau să ne menținem activi. Oboseala de acest gen este un semnal pe care trebuie să-l explorăm. Fundația înseamnă un somn suficient și mai regulat, alimentație variată, echilibrată, mișcare adaptată și perioadă de recuperare.

Nu trebuie să fie perfect, dar trebuie să fie posibil de susținut. Apoi vine evaluarea medicală, dacă oboseala persistă sau este neexplicată sau ne afectează activitățile. Nu orice oboseală este nutrițională, poate exista tulburare de somn, anemie, afecțiuni hormonale sau alte cauze care merită investigate. Și abia în acest context întrebăm ce vrem să completăm și de ce”.