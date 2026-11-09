Industria ospitalității din județul Iași se confruntă cu o scădere de 15-20% a numărului de turiști față de anul precedent, pe fondul creșterii costurilor operaționale și al inflației, care afectează puterea de cumpărare. În același timp, Organizația de Management al Destinației (OMD) Iași pregătește o strategie județeană pentru dezvoltarea turismului, cu accent pe diversificarea ofertei și atragerea turiștilor de agrement.

Marius Șorănescu, președintele OMD Iași și director general Bellaria, spune că operatorii din industria ospitalității resimt presiunea majorării costurilor cu utilitățile, materiile prime și materialele necesare desfășurării activității.

„Din punct de vedere al provocărilor pentru industria noastră, în momentul de față sunt mai multe. Una dintre ele este creșterea costurilor operaționale, cu majorări foarte mari pe partea de utilități, care se reflectă apoi în costurile materiilor prime și ale multor altor materiale”, a declarat acesta.

O altă problemă este reducerea numărului de turiști. Potrivit datelor prezentate de reprezentantul OMD Iași, județul a înregistrat o scădere de aproximativ 15-20% față de anul anterior.

Inflația contribuie, la rândul său, la dificultățile sectorului, prin diminuarea puterii de cumpărare și, implicit, a consumului.

85% dintre turiștii care ajung în Iași sunt în interes de afaceri

Una dintre problemele structurale ale turismului ieșean este dependența de segmentul de business. Potrivit sursei citate, aproximativ 85% dintre turiștii care ajung în județ sunt în interes de afaceri, în timp ce turismul de agrement reprezintă doar 15%.

„Turistul nu ajunge în destinație, cel puțin în Iași în momentul de față, pentru un hotel sau un restaurant. Turistul vine în destinație pentru a rezolva o problemă. O consecință a acestui fapt este că se cazează sau ia masa”, a explicat președintele OMD Iași.

Acesta consideră că județul are suficiente resurse pentru a atrage mai mulți vizitatori, însă este nevoie de o ofertă turistică bine construită.

Iașiul se află pe locul al treilea la nivel național în ceea ce privește numărul de obiective turistice și monumente, potrivit datelor invocate de reprezentantul organizației. Cu toate acestea, potențialul nu este valorificat suficient, în condițiile în care lipsește un produs turistic integrat, care să îi determine pe vizitatori să aleagă destinația și pentru vacanțe sau experiențe de agrement.

OMD Iași pregătește o strategie de dezvoltare turistică

Organizația de Management al Destinației Iași a fost înființată, are 11 membri fondatori și a obținut avizul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului pentru funcționarea ca OMD de nivel județean. În prezent, organizația se află în etapa de operaționalizare.

Marius Șorănescu spune că există deja finanțare din partea Consiliului Județean Iași, iar Primăria municipiului Iași urmează să contribuie la bugetul organizației cu 70% din taxa locală de promovare turistică.

La nivelul municipiului, această taxă a generat aproximativ 250.000 de euro în 2025. Suma ar urma să reprezinte o sursă importantă de finanțare pentru activitățile de promovare și dezvoltare a destinației.

În paralel, OMD Iași lucrează la elaborarea strategiei județene de turism. Documentul este realizat cu implicarea unei asociații locale de ghizi și formatori, a unor profesori universitari de la Facultatea de Geografie și Geologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și a unor specialiști în marketing.

După finalizarea strategiei, organizația urmează să stabilească bugetul propriu, care va fi aprobat de Adunarea Generală.

„Vrem să ne asigurăm că, de aici încolo, toate fondurile publice vor fi folosite într-un mod transparent și echitabil, pentru a dezvolta comunitatea. Pentru că, până la urmă, este vorba despre dezvoltarea comunității, care duce mai departe la creșterea destinației”, a afirmat Marius Șorănescu.

Colaborarea dintre administrație și mediul privat, esențială pentru turism

Un alt obstacol în dezvoltarea turismului este colaborarea încă dificilă dintre administrația publică și operatorii privați. Potrivit președintelui OMD Iași, organizațiile de management al destinației sunt încă la început, iar încrederea și disponibilitatea pentru asociere se construiesc treptat.

Acesta observă însă o deschidere tot mai mare din partea autorităților și a companiilor din sectorul privat, care încep să înțeleagă importanța colaborării pentru dezvoltarea unei destinații.

„Mediul privat înțelege că trebuie să se asocieze pentru a depăși momentele acestea complicate. Consider că întâlnirile între asociații, mediul privat, mediul public și reprezentanții mediului academic sunt extrem de importante”, a declarat Șorănescu.

Acesta susține și o colaborare mai strânsă între federațiile și organizațiile profesionale din turism, întrucât acestea reprezintă operatorii economici și ceilalți actori implicați în dezvoltarea destinațiilor.

Reprezentarea cât mai largă a industriei în dialogul cu autoritățile este importantă inclusiv în procesul de elaborare și adoptare a legislației care influențează sectorul.

Declarațiile lui Marius Șorănescu au fost făcute în cadrul caravanei HORA, organizată la Iași. Evenimentul este susținut de Philip Morris România, companie care promovează respectarea strictă a legislației ce interzice comercializarea produselor din tutun și a celor care conțin nicotină către persoanele cu vârsta sub 18 ani.