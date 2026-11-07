VIDEO | Ai mâncat un burger la restaurant? Un jurnal nutrițional îl poate adăuga direct în calculul caloriilor zilnice

07 nov. 2026, Disputandum
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Calcularea caloriilor devine complicată atunci când masa este consumată la restaurant și clientul nu cunoaște rețeta completă. Platforma Valori Nutriționale încearcă să rezolve problema printr-un jurnal care preia direct informațiile preparatelor din meniurile restaurantelor partenere.

Funcția a fost prezentată de cofondatorul Irinel Nicoară în podcastul „Disputandum”, moderat de Cosmin Dragomir la G4Food. Utilizatorul poate selecta preparatul consumat și îl poate adăuga direct în jurnalul alimentar, fără introducerea manuală a ingredientelor.

Un hamburger introdus cu un singur click

Nicoară oferă exemplul unui hamburger comandat la un restaurant care utilizează deja sistemul. Clientul îl selectează din meniul digital și îl adaugă imediat în istoricul alimentației din ziua respectivă. Aplicația poate arăta apoi dacă utilizatorul se află în deficit sau surplus caloric.

Totodată, persoana poate urmări cantitatea de proteine, carbohidrați și alte valori relevante pentru obiectivele sale. „Ai mâncat un hamburger la restaurantul de jos, ai dat click, l-ai adăugat în jurnal”, explică Nicoară. Avantajul este că informațiile provin din rețetarul folosit de restaurant, nu dintr-o estimare generică găsită online.

Pentru persoanele care își urmăresc dieta, diferența poate fi importantă. Același preparat poate avea valori calorice diferite în două restaurante, în funcție de gramaje, sosuri și cantitatea de grăsime folosită. Platforma urmărește astfel să transforme informațiile afișate obligatoriu în meniu într-un instrument utilizabil și după terminarea mesei.

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