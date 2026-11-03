Dezbaterea G4Media „Controlul greutății: implicațiile mai puțin cunoscute ale obezității și soluțiile disponibile”, a vorbit despre efectele obezității asupra întregului organism, din perspective medicale diferite: inimă, metabolism, sănătate reproductivă, tratamente disponibile și rolul stilului de viață.

În a doua parte a dezbaterii s-a discutat despre stilul de viață, cercul oboselii și sprijin nutrițional: somn, stres, alimentație și rolul suplimentelor. O discuție despre felul în care obiceiurile zilnice, somnul și starea psihică influențează greutatea și despre ce sprijin nutrițional este util.

Cercul oboselii. Cum somnul puțin și stresul schimbă hormonii foamei și saturației și de ce alegem dulce și ultraprocesate când suntem epuizați.

Stresul, anxietatea și mâncatul emoțional. Când e o problemă de voință și când e nevoie de un psiholog sau psihiatru.

Mișcare, mușchi și energie. Sedentarismul de birou, protejarea masei musculare când slăbești (inclusiv sub tratament) și rolul proteinelor.

Alimentație și suplimente. Ce ajută, ce nu. „Foamea ascunsă” (vitamina D, fier, B12, magneziu), când un supliment e util, când e doar o speranță și de ce se discută cu medicul, mai ales alături de injecții sau după chirurgie.

Dr. Eugenia Bratu, medic primar sănătate publică și management, șef secție promovarea sănătății, a dezvăluit cât de îngrijorătoare devine problema obezității în România: „Datele ne spun, la copiii de 7-9 ani avem un copil din 10 care suferă de obezitate. Ceea ce este foarte mult. Gândiți-vă că foarte devreme, la 7 ani, înseamnă un copil în clasa pregătitoare, clasa 1. Din 30 de copii, înseamnă că avem 3 care suferă de obezitate deja, destul de mult.

Ne mutăm mai sus, avem iarăși un studiu la nivelul liceelor. Tot un studiu cu metodologie internațională, pe care îl facem și noi pe eșantion, reprezentativ din populație. De asemenea, acolo vedem niște obiceiuri alimentare deja îngrijorătoare. În sensul că, de exemplu, un sfert din elevii de liceu spun că cel puțin o dată pe săptămână consumă fast food. Jumătate spun că nu mănâncă nici măcar o dată pe zi legume. Adică sunt niște lucruri dincolo de recomandările pentru o viață sănătoasă, care încep foarte devreme.

Trecând și la adulți, am făcut foarte recent un studiu de prevalență a principalilor factori de risc și afecțiuni din populație. Am urmărit la fel supraponderea și obezitatea în rândul adulților care sunt înscriși la medicul de familie. Aici iarăși sunt îngrijorătoare, în sensul că avem cam 30% oameni cu greutate normală, cam 35% deja suprapondere și iarăși 30% cu suferă de obezitate.”

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