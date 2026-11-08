VIDEO | Restaurantele trebuie să urmărească și risipa alimentară / O aplicație folosește rețetele pentru donații, retururi și raportări

08 nov. 2026, Disputandum
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Digitalizarea restaurantelor începe să includă și evidența alimentelor care nu mai ajung în farfuria consumatorului. Irinel Nicoară spune că echipa Valori Nutriționale a dezvoltat un instrument separat pentru gestionarea și raportarea risipei alimentare. Noua componentă a fost prezentată în podcastul „Disputandum”, realizat de jurnalistul gastronomic Cosmin Dragomir la G4Food.

Potrivit antreprenorului, operatorii trebuie să urmărească măsurile luate pentru reducerea risipei și să raporteze periodic aceste informații.

Rețetele deja introduse pot fi folosite din nou

Avantajul pentru restaurantele existente în platformă este că rețetele și preparatele sunt deja introduse în sistem. Operatorul poate marca produsele returnate, donate sau gestionate prin alte măsuri destinate reducerii risipei. Serviciul poate fi utilizat și de restaurante care nu folosesc componenta dedicată valorilor nutriționale. În acest caz, operatorul trebuie însă să introducă separat produsele și rețetele necesare gestionării informațiilor.

Discuția a ajuns și la durata de valabilitate a preparatelor produse în restaurant. Nicoară explică faptul că operatorul trebuie să cunoască perioada în care preparatul poate fi păstrat după producere.

Pentru restaurante, problema risipei alimentare nu înseamnă doar alimente aruncate, ci și costuri pierdute.

Ingredientele cumpărate, munca personalului și energia utilizată devin pierderi atunci când preparatul nu mai poate fi valorificat. Digitalizarea evidenței poate arăta astfel nu doar cât se aruncă, ci și unde apar pierderile în activitatea zilnică.

 

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