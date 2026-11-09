Căutarea unei vieți mai lungi și mai sănătoase începe în supermarket sau și mai bine, în piață. Sergio Gómez Molina, nutriționist clinic și autor al volumului „Îngrijește-și microbiomul ca să trăiești mai mult”, propune o selecție de bază menită să separe valoarea nutrițională reală de strategiile comerciale.

Studiile științifice confirmă constant că alimentația influențează direct modul în care îmbătrânim. Modele precum dieta mediteraneeană sau obiceiurile din „Zonele Albastre” sunt asociate cu o mortalitate mai scăzută, reducerea bolilor cardiovasculare și menținerea telomerilor mai lungi, un marker clar al unei îmbătrâniri biologice încetinite.

De altfel, datele arată că respectarea strictă a dietei mediteraneene reduce riscul de mortalitate din toate cauzele cu 23% și pe cel de mortalitate cardiovasculară cu 27% în rândul persoanelor în vârstă.

Cei 4 piloni ai longevității

Nutriționistul subliniază că niciun superaliment de unul singur nu poate garanta o viață lungă. Rezultatele depind de un stil de viață bazat pe patru piloni integrați:

Nutriție echilibrată

Exercițiu fizic regulat

Igiena somnului

Gestionarea eficientă a stresului și emoțiilor.

Ghidul celor 7 grupe de alimente esențiale

Sergio Gómez Molina recomandă structurarea coșului de cumpărături în jurul a șapte categorii fundamentale, optimizate pentru protecția mitocondriilor, „fabricile de energie” ale celulelor noastre:

1. Ouăle

Reprezintă o sursă excelentă de proteine cu valoare biologică ridicată și colină, fără a fi nevoie de produse procesate sau îmbogățite artificial. Sunt ideale pentru cine rapide sub formă de omletă sau jumări cu legume.

2. Cerealele integrale, pseudocerealele și tuberculii

Quinoa, hrișca, orezul, cartofii și cartofii dulci furnizează carbohidrați complecși. Cantitățile trebuie adaptate la nivelul de efort fizic și consumate de preferință în timpul orelor cu lumină naturală sau după antrenamente.

3. Uleiul de măsline și avocado

Aportul de grăsimi nesaturate din aceste surse înlocuiește grăsimile saturate sau procesate, având un rol protector asupra aparatului cardiovascular.

4. Afinele și fructele întregi

Merele, perele, mandarinele și fructele de pădure asigură fibre și antioxidanți. Varietatea sezonieră este mai valoroasă decât focusul exclusiv pe un singur „superfruct”.

5. Sardinele și peștele gras

Furnizează proteine de calitate și acizi grași omega-3. Conservele reprezintă o alternativă la fel de valoroasă ca peștele proaspăt; este importantă doar verificarea conținutului de sare adăugată.

6. Legumele (broccoli, morcovi, spanac, dovleac)

Baza oricărui meniu sănătos, ideale pentru supe-cremă, salate sau garnituri. Variantele congelate (fără sosuri adăugate) sunt extrem de practice și își păstrează calitățile nutritive.

7. Fructele oleaginoase (nuci, migdale, alune de pădure)

Aduc un aport considerabil de fibre și grăsimi sănătoase. Recomandarea este alegerea variantelor crude sau coapte, evitându-le strict pe cele cu sare, zahăr adăugat sau glazuri caramelizate.