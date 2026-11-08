Spania a decis să retragă temporar de la comercializare 12% din producția de ulei de măsline. Măsura urmărește să prevină prăbușirea prețurilor, în contextul unei recolte estimate la nivel record.

Astfel, guvernul a activat pentru prima dată un mecanism care obligă fabricile să depoziteze o parte din producție. Decizia a fost publicată în Buletinul Oficial al Spaniei.

Conform Ministerului Agriculturii de la Madrid, producția sezonului 2026-2027 ar putea ajunge la 1,6 milioane de tone. Volumul ar fi cu 23% mai mare decât în sezonul precedent.

Dacă estimarea se confirmă, recolta va fi a patra ca mărime din istoria Spaniei.

188.000 de tone vor rămâne în depozite până în septembrie 2027

Practic, începând cu producția lunii noiembrie, fiecare unitate de procesare trebuie să rețină 12% din cantitatea obținută. Uleiul poate fi depozitat în spațiile proprii sau la alți operatori.

Însă, cantitățile respective nu vor putea fi comercializate înainte de 30 septembrie 2027. Ministerul estimează că măsura va scoate temporar de pe piață aproximativ 188.000 de tone.

Autoritățile susțin că intervenția protejează fermierii de riscul vânzării sub costurile de producție.

„Măsura urmărește să garanteze rentabilitatea agricultorilor și să protejeze interesele cumpărătorilor”, a transmis Ministerul Agriculturii.

Decizia Spaniei poate influența prețurile din Europa

Toate acestea se întâmplă în condițiile în care Spania asigură aproximativ 45% din producția mondială de ulei de măsline și 70% din cea a Uniunii Europene. Din acest motiv, evoluția recoltei spaniole influențează puternic piața internațională.

O producție abundentă poate crește exporturile și poate pune presiune asupra prețurilor din alte țări. Potrivit publicației italiene Il Sole 24 Ore, citată de Mediafax, uleiul extravirgin italian s-a ieftinit cu până la 47% într-un an.

Scăderea a fost asociată cu revenirea producției spaniole. Situația a provocat nemulțumiri în rândul agricultorilor italieni.

Pe 12 octombrie, aproape 2.000 de cultivatori de măslini au protestat la Bari. Aceștia au cerut intervenția autorităților și măsuri de sprijin.

În România, efectele ar putea apărea prin prețurile furnizorilor europeni și contractele de import. Retragerea unei părți din producția spaniolă ar putea limita ieftinirile generate de recolta abundentă.

Impactul asupra prețurilor din magazine rămâne însă greu de estimat. Acesta depinde și de transport, marjele comerciale și evoluția cererii.

De ce exportatorii se tem de pierderea piețelor

Măsura a provocat opinii divergente în industria spaniolă. Organizațiile fermierilor consideră că depozitarea obligatorie poate preveni prăbușirea prețurilor la producător.

Acestea invocă și costurile ridicate ale cultivării și recoltării măslinelor. Exportatorii avertizează însă că limitarea ofertei poate afecta competitivitatea Spaniei.

Pe de altă parte, Autoritatea spaniolă pentru concurență, CNMC, și-a exprimat îngrijorarea privind efectele măsurii. Instituția avertizează că reducerea ofertei ar putea majora prețurile plătite de consumatori.