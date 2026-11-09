VIDEO | Schimbările climatice cresc presiunea asupra viticulturii din România. Robert Băicoianu, director ONIV: „Cum poți deveni milionar dintr-o plantație de viță-de-vie? Dacă mai înainte ești miliardar”

09 nov. 2026, Climalert
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Cuprins
  1. Investițiile în viticultură presupun costuri mari înainte de primele producții
  2. Anul 2007, un moment de cotitură pentru viticultura românească

Schimbările climatice, înghețurile târzii și grindina pun o presiune tot mai mare asupra viticultorilor din România, crescând costurile de întreținere și riscurile asociate producției. Robert Ionuț Băicoianu, directorul Organizației Naționale Interprofesionale Vitivinicole (ONIV), atrage atenția asupra complexității investițiilor în viticultură, dar și asupra progreselor făcute de sectorul vitivinicol românesc în ultimii ani.

Prezent la un eveniment organizat la București de Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România (AIPROM), Robert Ionuț Băicoianu a explicat că modificările climatice influențează metabolismul și fiziologia viței-de-vie, obligând producătorii să își adapteze permanent tehnologiile de cultivare.

„Aceste schimbări climatice impactează cu siguranță metabolismul, fiziologia butucilor de viță-de-vie. Apoi, aceste accidente climatice, frecvența lor este din ce în ce mai importantă în tehnologia pe care viticultorii o aplică„, a declarat directorul ONIV.

Printre problemele cu care se confruntă producătorii se numără înghețurile târzii de primăvară și grindina, fenomene care pot compromite o parte importantă din recoltă și pot genera pierderi economice.

Investițiile în viticultură presupun costuri mari înainte de primele producții

Directorul ONIV a subliniat că înființarea și întreținerea unei plantații viticole necesită capital important, iar recuperarea investiției presupune timp și o gestionare atentă a tuturor etapelor tehnologice.

„În lumea aceasta circulă o expresie care spune în felul următor: cum poți deveni milionar dacă investești într-o plantație cu viță-de-vie sau într-o cramă? Răspunsul este: ai putea deveni milionar dacă mai înainte ești miliardar”, a afirmat Robert Ionuț Băicoianu.

Acesta a explicat că viticultura presupune cheltuieli consistente încă din faza de înființare a plantațiilor, pentru lucrările de întreținere și până la obținerea primelor producții.

Complexitatea domeniului vine și din multitudinea de activități interdependente, de la lucrările din plantație până la procesele ulterioare de valorificare a strugurilor și obținere a vinului.

Anul 2007, un moment de cotitură pentru viticultura românească

În opinia directorului ONIV, un moment important pentru modernizarea sectorului vitivinicol din România a fost anul 2007, când au fost introduse programele de reconversie și restructurare a plantațiilor viticole.

Acestea au permis introducerea unor soiuri cu potențial calitativ, refacerea plantațiilor existente, redimensionarea parcelelor și îmbunătățirea infrastructurii de acces.

Robert Ionuț Băicoianu consideră că rezultatele acestor investiții sunt vizibile astăzi în numeroase regiuni viticole din țară.

„Probabil 80-90% din ceea ce înseamnă viticultura din România am trecut, am vizitat-o. Pot spune cu certitudine că avem plantații de top și acestea merită tot respectul și aprecierea pentru ceea ce s-a întâmplat în România”, a declarat acesta.

Modernizarea plantațiilor reprezintă un progres important pentru sector, însă provocările climatice și costurile ridicate de producție continuă să pună presiune asupra activității viticultorilor.

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