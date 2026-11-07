VIDEO | Dr. Marta Petre, medic primar igienă: Toate măsurile pe care putem să le luăm noi pentru a avea o populație mai sănătoasă și cu nutriție echilibrată se iau încă din copilărie, de la vârste timpurii

07 nov. 2026, Nutriție
Foto captură G4Food
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Dezbaterea G4Media „Controlul greutății: implicațiile mai puțin cunoscute ale obezității și soluțiile disponibile”, a vorbit despre efectele obezității asupra întregului organism, din perspective medicale diferite: inimă, metabolism, sănătate reproductivă, tratamente disponibile și rolul stilului de viață.

În a doua parte a dezbaterii s-a discutat despre stilul de viață, cercul oboselii și sprijin nutrițional: somn, stres, alimentație și rolul suplimentelor. O discuție despre felul în care obiceiurile zilnice, somnul și starea psihică influențează greutatea și despre ce sprijin nutrițional este util.

  • Cercul oboselii. Cum somnul puțin și stresul schimbă hormonii foamei și saturației și de ce alegem dulce și ultraprocesate când suntem epuizați.
  • Stresul, anxietatea și mâncatul emoțional. Când e o problemă de voință și când e nevoie de un psiholog sau psihiatru.
  • Mișcare, mușchi și energie. Sedentarismul de birou, protejarea masei musculare când slăbești (inclusiv sub tratament) și rolul proteinelor.
  • Alimentație și suplimente. Ce ajută, ce nu. „Foamea ascunsă” (vitamina D, fier, B12, magneziu), când un supliment e util, când e doar o speranță și de ce se discută cu medicul, mai ales alături de injecții sau după chirurgie.

Dr. Marta Petre, medic primar igienă, șef secție igiena alimentelor, copiilor și tinerilor, a declarat în cadul dezbaterii că începerea educației alimentare la o vârstă fragedă este esențială: „Pașii putem să spunem că pornesc de la vârsta timpurie. Toate măsurile pe care putem să le luăm noi pentru a avea o populație mai sănătoasă și cu nutriție echilibrată se iau încă din copilărie. Și considerăm că este vârsta la care trebuie să acționăm astfel încât adultul să fie sănătos.

Copilul trebuie educat prin campanii de sănătate, dar și prin monitorizarea stării de sănătate a copiilor în colectivitățile din unitățile de învățământ pe care o facem prin programele naționale de sănătate și urmărim prin intermediul DSP-ului și bineînțeles prin medicii școlariști, medicii care lucrează în unitățile de învățământ sau medicii de familie în zonele rurale unde sunt dificultăți cu monitorizarea stării de sănătate a copilor din unitățile de învățământ. Și acolo, de asemenea, vrem să conștientizăm autoritățile locale că există necesar și obligativitatea ca medicii să urmărească starea de sănătate a copilor în scopul prevenției apariției diverselor boli sau a supraponderii sau obezității despre care vorbim în special, dar nu numai despre asta”.

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