Alimentația joacă un rol important în menținerea sănătății sexuale. Anumite alimente pot contribui la susținerea libidoului, îmbunătățirea circulației sanguine și creșterea nivelului de energie.

Nutrienți precum zincul, acizii grași Omega-3, aminoacizii și flavonoidele susțin sănătatea cardiovasculară și funcționarea normală a organismului, factori importanți pentru o viață sexuală sănătoasă.

O dietă echilibrată, bogată în fructe, legume, proteine de calitate și grăsimi sănătoase, poate avea efecte pozitive asupra sănătății sexuale, potrivit healthline.com.

Iată șapte alimente pe care merită să le incluzi în meniul tău.

1.Stridiile și alimentele bogate în zinc, afrodisiace naturale

Stridiile sunt cunoscute pentru reputația lor de afrodisiac natural, dar principalul lor avantaj este conținutul ridicat de zinc.

Acest mineral contribuie la menținerea nivelului normal de testosteron, susține fertilitatea masculină și participă la funcționarea sistemului reproducător. Deficitul de zinc poate afecta echilibrul hormonal și producția de spermatozoizi.

Dacă nu consumi fructe de mare, poți obține zinc din carne de vită, porc, fasole, semințe de dovleac și cereale fortificate.

2.Carnea de vită, puiul și porcul ajută circulația sanguină

Carnea furnizează nutrienți importanți pentru circulația sanguină și metabolismul energetic, printre care zincul, L-arginina și L-carnitina.

L-arginina contribuie la producerea oxidului nitric, o substanță care ajută la relaxarea vaselor de sânge și la îmbunătățirea circulației. Acest proces este important pentru răspunsul sexual atât la femei, cât și la bărbați.

Totuși, consumul de carne roșie trebuie să fie moderat. O alternativă sănătoasă este diversificarea surselor de proteine prin includerea peștelui, leguminoaselor și lactatelor.

3.Peștele gras, sursă de Omega-3, pentru flux sanguin normal

Somonul, sardinele, tonul și halibutul sunt bogate în acizi grași Omega-3, cunoscuți pentru beneficiile asupra sănătății inimii.

Acești acizi grași contribuie la menținerea sănătății arterelor și la buna circulație a sângelui. Un flux sanguin corespunzător este esențial pentru funcția sexuală și poate reduce riscul unor probleme asociate circulației deficitare.

Peștele furnizează și proteine, vitamina B12, vitamina D, fier și zinc. Specialiștii recomandă consumul a cel puțin două porții de pește pe săptămână.

4.Nucile și semințele, bogate în grăsimi sănătoase

Nucile și semințele sunt gustări nutritive, bogate în minerale, aminoacizi și grăsimi sănătoase.

Migdalele și cajul furnizează zinc, în timp ce nucile și semințele de dovleac sau floarea-soarelui conțin nutrienți implicați în susținerea circulației sanguine.

Printre cele mai bune alegeri se numără nucile, migdalele, alunele de pădure, fisticul, semințele de dovleac și semințele de floarea-soarelui.

Nucile sunt, de asemenea, o sursă de Omega-3 de origine vegetală, contribuind la sănătatea cardiovasculară.

5.Fructe bogate în flavonoide

Merele, afinele, căpșunile, cireșele și strugurii negri conțin flavonoide, compuși vegetali cu proprietăți antioxidante. Aceștia pot contribui la protejarea vaselor de sânge și la menținerea tensiunii arteriale în limite normale. Circulația sanguină sănătoasă este importantă pentru funcția sexuală, iar unele cercetări au identificat o asociere între consumul mai mare de fructe și un risc redus de disfuncție erectilă. Merele conțin și quercetină, un antioxidant studiat pentru posibilele efecte benefice asupra sănătății cardiovasculare.

6. Sfecla roșie și legumele ajută la dilatarea vaselor de sânge

Sfecla roșie conține vitamine, antioxidanți și nitrați alimentari, care sunt transformați în organism în oxid nitric. Acesta ajută la dilatarea vaselor de sânge și susține circulația.

Unele studii sugerează că sucul de sfeclă poate contribui la menținerea tensiunii arteriale și la îmbunătățirea performanței fizice.

Aceste efecte sunt relevante și pentru sănătatea sexuală, deoarece circulația și rezistența fizică influențează răspunsul organismului în timpul activității intime.

Alte legume bogate în nitrați sunt spanacul, rucola, salata verde, țelina și ridichile.

7. Vinul roșu are proprietăți antioxidante

Vinul roșu conține polifenoli și flavonoide, inclusiv quercetină, compuși cu proprietăți antioxidante.

Unele cercetări au asociat consumul moderat de vin roșu cu anumite aspecte ale funcției sexuale feminine, precum dorința și lubrifierea. Totuși, aceste rezultate nu demonstrează că alcoolul îmbunătățește viața sexuală.

Dimpotrivă, consumul excesiv de alcool poate afecta libidoul, excitația și funcția erectilă. Vinul roșu nu trebuie consumat în scopul stimulării dorinței sexuale, deoarece alcoolul implică riscuri pentru sănătate.

Ce rol are alimentația în sănătatea sexuală?

O viață sexuală sănătoasă depinde de mai mulți factori, printre care circulația sanguină, echilibrul hormonal, starea emoțională și nivelul de energie.

Stridiile, peștele gras, nucile, semințele, merele și sfecla roșie furnizează nutrienți care pot susține sănătatea cardiovasculară și funcția sexuală.

Niciun aliment nu garantează creșterea libidoului, însă o dietă echilibrată, asociată cu mișcare regulată, somn suficient și reducerea stresului, poate contribui la îmbunătățirea stării generale de sănătate.

Dacă te confrunți cu o scădere persistentă a dorinței sexuale, dificultăți de erecție sau dureri în timpul contactului intim, este recomandat să consulți un medic pentru identificarea cauzei.