Reducerea excesului de zahăr din alimentație este una dintre cele mai eficiente măsuri pentru protejarea sănătății, întrucât zahărul rafinat (procesat) favorizează apariția mai multor afecțiuni cronice. Pentru cei care nu vor să renunțe complet la gustul dulce, există însă opt alternative naturale care pot înlocui zahărul alb, unele dintre ele având un impact mult mai blând asupra glicemiei, potrivit Verywell Health.

Specialiștii atrag însă atenția că, și în cazul îndulcitorilor naturali, cantitatea rămâne esențială.

1. Siropul de agave

Agavele sunt folosite pentru a obține un îndulcitor lichid, cunoscut sub numele de sirop sau nectar de agave, care nu crește glicemia la fel de brusc precum zahărul rafinat.

O linguriță de sirop de agave conține 21 de calorii și 4,7 grame de zahăr. Deoarece este mult mai dulce decât zahărul alb, de regulă este nevoie de o cantitate mai mică la o porție. Pe de altă parte, agavele au un conținut ridicat de fructoză, iar un consum mare de fructoză poate crește riscul de boală a ficatului gras, motiv pentru care moderația este esențială.

2. Sucul de fructe

Sucul de fructe conține mai mult zahăr decât fructele întregi, fiind mult mai concentrat, însă folosit în cantități mici poate fi un înlocuitor util pentru zahărul rafinat.

Valorile nutriționale diferă în funcție de fruct: o porție de aproximativ 240 ml (8 uncii) de suc de portocale are 110 calorii și 20 de grame de zahăr, în timp ce aceeași cantitate de suc de mere furnizează 120 de calorii și 16 grame de zahăr.

Pentru a renunța la băuturile carbogazoase din comerț, o variantă este apa minerală cu un strop de suc de fructe sau folosirea sucului în smoothie-uri în locul zahărului — cu condiția să fie suc 100% din fructe, fără alte ingrediente adăugate.

3. Piureul de fructe

Piureul de fructe sau fructele pasate reprezintă o alternativă foarte bună la zahărul rafinat, mai ales la copt, având avantajul că aduc și vitamine și minerale provenite din fructul întreg.

Bananele, curmalele, prunele uscate sau stafidele funcționează cel mai bine sub formă de piure în deserturile la cuptor. O regulă simplă de calcul este să folosiți jumătate din cantitatea de zahăr cerută de rețetă — de exemplu, jumătate de cană de piure de fructe în locul unei căni întregi de zahăr.

4. Mierea

Mierea este o alternativă rezonabilă la zahărul rafinat, conținând și vitamine și minerale, printre care vitamine din complexul B, vitamina C și magneziu.

Totuși, rămâne un produs bogat în zaharuri și calorii: o lingură de miere are 64 de calorii și 17 grame de zahăr. Dacă o folosiți la copt în locul zahărului, proporția recomandată este de jumătate până la trei sferturi de cană de miere pentru fiecare cană de zahăr din rețetă.

5. Siropul de arțar

Obținut din seva arborilor de arțar, acest sirop furnizează 52 de calorii și 12 grame de zahăr la o lingură.

Pe lângă faptul că nu crește glicemia la fel de rapid ca zahărul rafinat, siropul de arțar conține și nutrienți precum calciu, potasiu și fosfor.

6. Melasa

Cu o consistență de sirop, melasa este un produs secundar rezultat din procesarea zahărului brut. O lingură de melasă are 58 de calorii și 15 grame de zahăr, dar vine la pachet cu vitamine din complexul B, calciu, fier și potasiu.

Există trei tipuri principale de melasă: deschisă (light), medie (medium) și neagră (blackstrap). Varianta blackstrap este cea mai bogată din punct de vedere nutrițional, însă are un gust amărui, motiv pentru care mulți preferă sortimentele deschise sau medii.

7. Fructul călugărului (Monk fruit)

Îndulcitorul din monk fruit este obținut dintr-un fruct mic originar din China și poate fi de 150 până la 200 de ori mai dulce decât zahărul rafinat, având zero calorii și zero grame de zahăr.

Deoarece nu crește glicemia în același mod ca zahărul obișnuit, poate fi o opțiune utilă pentru persoanele cu diabet, fiind potrivit atât în cafea sau smoothie-uri, cât și la gătit și copt.

8. Stevia

Extrasă din planta Stevia rebaudiana, originară din America de Sud, stevia are 0 calorii și este de 250 până la 300 de ori mai dulce decât zahărul alb.

Nu crește nivelul glicemiei, ceea ce o recomandă persoanelor cu diabet sau celor care își monitorizează atent aportul de zahăr. Poate fi folosită în băuturi sau la copt exact ca zahărul, însă în cantități mult mai mici, datorită puterii mari de îndulcire.

Specialiștii subliniază însă că, indiferent de alternativa naturală aleasă, monitorizarea cantității rămâne obligatorie, întrucât și acești îndulcitori contribuie la totalul zilnic de zaharuri adăugate.

De ce este periculos excesul de zahăr rafinat și unde se ascunde

Zahărul este un tip de carbohidrat necesar organismului pentru energie, iar alimente precum fructele sau lactatele îl conțin în mod natural. Problema apare din cauza zaharurilor adăugate, provenite din zahărul rafinat prezent nu doar în prăjituri și biscuiți, ci și în produse la care mulți nu se așteaptă:

ketchup;

sosuri pentru paste;

dressinguri pentru salate;

iaurturi îndulcite;

băuturi pe bază de cafea, sucuri carbogazoase și ceaiuri reci îndulcite.

Asociația Americană a Inimii (AHA) recomandă ca bărbații să nu depășească 36 de grame de zahăr adăugat pe zi (aproximativ 9 lingurițe), iar femeile 25 de grame pe zi (circa 6 lingurițe), limite care nu includ zaharurile prezente în mod natural în fructe și lactate. Pe termen lung, excesul de zahăr poate duce la diabet, boli cardiovasculare, obezitate și carii dentare.

Sunt îndulcitorii artificiali o variantă sigură?

Îndulcitorii artificiali, precum aspartamul și sucraloza, dar și poliolii precum eritritolul și maltitolul, pot fi de 200 până la 700 de ori mai dulci decât zahărul rafinat și ajută la controlul glicemiei și al greutății. Evaluările Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) au confirmat că aceștia sunt siguri pentru consum.

Cu toate acestea, unele cercetări sugerează că utilizarea lor pe termen lung ar putea fi asociată cu anumite probleme de sănătate, inclusiv riscul de cancer, deși o parte dintre aceste studii au fost realizate pe animale, nu pe oameni.

Cum poți reduce treptat dependența de dulce

Pe lângă înlocuirea zahărului alb, nutriționiștii recomandă cinci obiceiuri simple pentru a tăia pofta de dulce:

Mizează pe alimente bogate în fibre: proteinele slabe, cerealele integrale, fructele și legumele mențin sațietatea și reduc pofta de deserturi. Scade cantitatea treptat: renunțarea bruscă este greu de susținut; redu progresiv zahărul până când nu îi mai simți lipsa. Micșorează porțiile: în locul unei felii mari de tort sau plăcintă, mănâncă doar jumătate. Experimentează rețete cu mai puțin zahăr: caută variante de deserturi adaptate, care păstrează gustul fără exces de zahăr. Citește etichetele nutriționale: urmărește rubrica privind zaharurile adăugate pentru a rămâne în limitele recomandate zilnic.