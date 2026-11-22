Consumul unei mese dimineața poate avea efecte care merg dincolo de simpla senzație de sațietate. Specialiștii citați de Verywell Health spun că un mic dejun echilibrat poate contribui la stabilizarea glicemiei, poate susține nivelul de energie și poate reduce unele reacții fiziologice asociate stresului. Efectele nu înseamnă că micul dejun este un tratament pentru stres sau anxietate. Totuși, modul în care ne alimentăm la începutul zilei poate influența felul în care organismul răspunde la solicitările fizice și psihice.

Unul dintre principalele mecanisme discutate de specialiști este controlul glicemiei. După o noapte fără mâncare, organismul are nevoie de energie pentru a-și relua activitatea normală. Dacă masa de dimineață este omisă, unele persoane pot resimți oboseală, iritabilitate, dificultăți de concentrare sau o stare de agitație.

Un mic dejun care combină proteine, fibre și grăsimi sănătoase poate ajuta la menținerea unui nivel mai stabil al glicemiei. Acest lucru poate reduce fluctuațiile bruște de energie și poate face mai ușoară gestionarea stresului pe parcursul dimineții.

Organismul are nevoie de energie după postul nocturn

Corpul continuă să consume energie și în timpul somnului. Dimineața, rezervele disponibile sunt mai reduse, iar o masă echilibrată oferă glucoză și alți nutrienți necesari creierului și mușchilor. Specialiștii spun că lipsa alimentelor poate fi percepută de organism ca un stres suplimentar. În acest context, mâncatul dimineața poate transmite corpului că există suficiente resurse energetice disponibile.

Cortizolul, unul dintre hormonii implicați în răspunsul la stres, are în mod normal valori mai ridicate după trezire. Acest fenomen este fiziologic și ajută organismul să devină alert și activ. Problema apare atunci când peste acest răspuns normal se suprapun alți factori de stres, inclusiv lipsa alimentației, privarea de somn sau consumul excesiv de cafeină. O masă consumată dimineața poate ajuta la susținerea metabolismului într-un moment în care organismul trece de la repaus la activitate.

Cafeaua pe stomacul gol nu este potrivită pentru toată lumea

Pentru multe persoane, prima băutură a zilei este cafeaua. Cafeina stimulează sistemul nervos central și poate accentua temporar starea de alertă. La persoanele sensibile, consumul de cafea pe stomacul gol poate accentua tremurul, palpitațiile, iritabilitatea sau senzația de neliniște. Dieteticienii recomandă ca persoanele care observă astfel de simptome să încerce să consume cafeaua după mâncare sau împreună cu micul dejun. Acest lucru poate reduce senzația de agitație pe care unele persoane o asociază cu cafeaua băută imediat după trezire.

Proteinele sunt importante pentru sațietate și pentru menținerea unui nivel mai constant al energiei. Un mic dejun bazat doar pe produse rafinate și zahăr poate determina o creștere rapidă a glicemiei, urmată de o scădere la fel de rapidă. În schimb, ouăle, iaurtul grecesc, brânza cottage, tofu, nucile sau semințele pot încetini digestia și pot menține senzația de sațietate.

Proteinele furnizează și aminoacizi folosiți de organism în numeroase procese, inclusiv în sinteza neurotransmițătorilor.

Fibrele pot susține sănătatea intestinală

Fibrele reprezintă o altă componentă importantă a mesei de dimineață. Ovăzul, pâinea integrală, fructele, legumele, semințele și leguminoasele pot contribui la menținerea unei digestii normale. Fibrele hrănesc și bacteriile benefice din intestin. Interesul pentru relația dintre microbiomul intestinal și sănătatea mintală a crescut în ultimii ani, însă specialiștii subliniază că această relație este complexă. Un mic dejun bogat în fibre poate susține sănătatea intestinală, fără ca acest lucru să însemne că poate preveni sau trata singur stresul și anxietatea.

Avocado, nucile, semințele și unturile din nuci pot aduce grăsimi nesaturate la prima masă a zilei. Acestea contribuie la sațietate și încetinesc golirea gastrică. Combinate cu proteine și carbohidrați bogați în fibre, pot transforma micul dejun într-o masă mai echilibrată și mai stabilă energetic.

Ce poți mânca dimineața

Specialiștii recomandă combinații simple, care să includă mai multe grupe de nutrienți. O variantă poate fi iaurtul grecesc cu fructe și nuci. O altă opțiune este pâinea integrală cu ou și avocado. Ovăzul poate fi combinat cu semințe, fructe și o sursă de proteine. Și un smoothie poate fi potrivit dacă include fructe, legume, iaurt sau altă sursă proteică și semințe.

Ideea principală este evitarea unui mic dejun format exclusiv din zahăr și carbohidrați rafinați.

Nu există o oră universală la care fiecare persoană trebuie să ia micul dejun. Unii oameni nu simt foame imediat după trezire și pot mânca mai târziu. Important este modul în care organismul răspunde. Dacă lipsa mesei de dimineață este urmată de iritabilitate, oboseală, dificultăți de concentrare sau foame intensă, introducerea unui mic dejun echilibrat poate fi utilă. În schimb, o persoană care se simte bine și își asigură necesarul de nutrienți pe parcursul zilei nu trebuie să forțeze o masă imediat după trezire doar pentru a respecta o regulă.

Alimentația poate influența nivelul de energie și anumite reacții fiziologice, dar stresul are numeroase cauze. Somnul, activitatea fizică, volumul de muncă, relațiile personale și problemele de sănătate au, de asemenea, un rol important. Prin urmare, un mic dejun echilibrat poate fi o piesă dintr-un stil de viață care susține o stare generală mai bună. Nu trebuie însă prezentat drept o soluție unică pentru stres, anxietate sau alte probleme de sănătate mintală.