Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), dr. Alexandru Bociu, a primit luni, 23 noiembrie 2026, la sediul instituției, delegația Regatului Hașemit al Iordaniei. Întâlnirea a marcat începutul oficial al vizitei de lucru pe care oficialii iordanieni o desfășoară în România în perioada 22–27 noiembrie, la invitația ANSVSA. Vizita are ca obiectiv pregătirea reluării exporturilor de ovine către Iordania.

Delegația este condusă de Mosbah Al-Tarawneh, secretar general adjunct pentru zootehnie în Ministerul Agriculturii de la Amman. La întâlnirea de deschidere, oficialii iordanieni au fost însoțiți de Excelența Sa Mu’tazz Abed Al-Rahman Taha Khasawneh, ambasadorul Regatului Hașemit al Iordaniei în România. Prezența sa subliniază importanța pe care autoritățile de la Amman o acordă relației cu România în sectorul agroalimentar.

Delegația Iordaniei va vizita ferme, centre de colectare și abatoare din România

După întâlnirea de la sediul ANSVSA, programul vizitei continuă în teren. Președintele Alexandru Bociu și o echipă de specialiști ai Autorității vor însoți delegația iordaniană la ferme, centre de colectare și abatoare din mai multe județe ale țării.

Obiectivul acestor vizite este ca partenerii iordanieni să vadă direct cum este aplicat Planul de vaccinare aprobat de Comisia Europeană, ce condiții de biosecuritate și de procesare respectă unitățile românești și cum gestionează România situația epidemiologică generată de pesta micilor rumegătoare și de variola ovină.

Iordania este interesată atât de animale vii, cât și de carcase

Partenerii iordanieni și-au exprimat interesul atât pentru achiziția de animale vii, cât și pentru carcase. Vizita urmărește identificarea unor interese comerciale concrete, astfel încât livrările să poată fi reluate imediat după ridicarea restricțiilor de export la nivel european.

„Iordania este unul dintre partenerii noștri tradiționali din afara Uniunii Europene, iar încrederea se câștigă cu ușile deschise. Le arătăm oaspeților noștri fermele, centrele de colectare și abatoarele așa cum funcționează ele în fiecare zi. Vrem ca, în ziua în care exporturile vor fi deblocate, livrările să poată reîncepe fără întârziere”, a declarat dr. Alexandru Bociu, președintele ANSVSA.

România este principalul exportator de ovine vii din Uniunea Europeană, iar Iordania se numără printre cele mai importante piețe ale fermierilor români din afara UE. ANSVSA tratează cu maximă responsabilitate relația cu statele partenere. Dialogul tehnic și accesul direct în unitățile din teren sunt esențiale pentru relansarea comerțului și pentru susținerea crescătorilor de animale.