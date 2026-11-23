Mai sunt câteva săptămâni până la Crăciun, dar dacă intri într-un supermarket ai impresia că sărbătorile au început deja. Au apărut turta dulce, figurinele de ciocolată, pralinele, cozonacii, biscuiții cu scorțișoară, calendarele de Advent, bomboanele ambalate festiv și tot felul de produse pe care în restul anului nu le cauți atât de mult. Parcă nici nu mai mergi la cumpărături, ci la o repetiție generală pentru masa de Crăciun.

Și, fără să ne dăm seama, începem să mâncăm ca și cum am fi deja în vacanță. Mai luăm o ciocolățică, mai gustăm o turtă dulce, mai aducem ceva bun la birou, mai deschidem o cutie de bomboane. La acestea se adaugă mesele obișnuite, ieșirile în oraș, aniversările și toate micile ocazii în care cineva vine cu ceva bun.

Problema este că putem aduna câteva kilograme până să ajungem efectiv la masa de Crăciun. Iar când vin sărbătorile, mai avem încă o perioadă de mese bogate, vizite, cozonac, sarmale și salată de boeuf. Practic, riscăm să transformăm luna decembrie într-o singură masă festivă care durează 30 de zile.

Nu cred că soluția este să ne izolăm, să refuzăm orice desert sau să ne propunem că până pe 25 decembrie nu mai atingem nimic dulce. Restricțiile exagerate pot să ne facă să ne gândim și mai mult la alimentele pe care ni le interzicem. Cred însă că avem nevoie de câteva strategii simple, mai ales dacă ne dorim să ajungem la sărbători fără kilograme în plus acumulate înainte ca ele să înceapă.

Învață să refuzi politicos. Da, se poate!

Știu că pare simplu, dar pentru mulți oameni este una dintre cele mai dificile situații. Colega vine cu bomboane, vecina aduce prăjituri, cineva a cumpărat cozonac și insistă să guști, iar tu simți că trebuie să accepți ca să nu superi pe nimeni.

„Hai, gustă și tu, că am adus special!”

„Dar ce, ții dietă?”

„O bucățică nu îți strică!”

„Nu se poate să nu guști!”

Ba se poate. Poți spune simplu: „Mulțumesc, arată foarte bine, dar acum nu doresc.” Nu trebuie să dai explicații despre greutate, dietă, analize sau ce ai mâncat în ziua respectivă.

Și încă ceva: nu pierzi o relație de calitate pentru că ai refuzat o prăjitură. Dacă relația se bazează pe faptul că accepți de fiecare dată mâncarea oferită, poate că merită să te gândești puțin la dinamica ei.

Nu trebuie să mâncăm ceva doar pentru că ni se oferă. Și nici nu trebuie să ne simțim vinovați când spunem nu.

Ține-te de mesele și caserolele aduse de acasă.

Dacă ai început să îți organizezi mesele, dacă îți iei prânzul la serviciu și știi ce ai de mâncat, încearcă să păstrezi această rutină și în noiembrie și decembrie.

Este foarte ușor să renunți la caserola pregătită de acasă atunci când cineva aduce pizza, prăjituri sau alte bunătăți. Îți spui că faci o excepție, apoi încă una și încă una. Și, la finalul săptămânii, constați că ai mâncat mai mult din ce s-a adus la birou decât din ce ți-ai planificat.

Faptul că îți iei mâncarea de acasă nu înseamnă că îți refuzi produsele de Crăciun. Înseamnă doar că vrei să te bucuri de ele la momentul potrivit, nu în fiecare zi, la fiecare ocazie.

Poți să mănânci cozonac de Crăciun fără să începi să îl mănânci zilnic de la jumătatea lunii noiembrie. Poți să te bucuri de salata de boeuf la masa festivă fără să simți că trebuie să guști toate variantele ei până atunci.

Nu transforma fiecare ieșire sau întâlnire într-o ocazie de mâncat.

În perioada aceasta apar tot mai multe întâlniri, petreceri, târguri de Crăciun, ieșiri cu colegii și vizite. Este firesc să existe și mâncare, dar nu trebuie ca fiecare activitate să fie construită în jurul ei.

Poți merge la târgul de Crăciun și să te bucuri de atmosferă fără să guști obligatoriu din toate produsele. Poți merge la o cafea cu o prietenă fără să comanzi automat și o prăjitură. Poți participa la o petrecere fără să simți că trebuie să încerci fiecare preparat de pe masă.

Alege conștient momentele în care vrei să te bucuri de ceva special. Dacă îți place foarte mult cozonacul, de exemplu, mănâncă o felie atunci când chiar îți dorești, nu doar pentru că este acolo.

Nu ține în casă toate dulciurile care îți fac cu ochiul.

Știu, arată frumos. Cutia de praline, figurinele de ciocolată, biscuiții în formă de brăduț, turta dulce și toate ambalajele festive. Dar dacă ai permanent în casă o varietate de dulciuri, tentația este mult mai mare.

Nu trebuie să transformi casa într-un spațiu fără niciun desert. Dar poți să cumperi mai puțin și să alegi ceea ce îți place cu adevărat.

Nu sări peste mese ca să compensezi dulciurile.

Ai mâncat două bomboane la birou și te gândești că ar fi mai bine să nu mai mănânci prânzul? Sau ai gustat o felie de cozonac și decizi că seara vei mânca doar o salată?

Nu așa funcționează echilibrul alimentar. Restricția de după un episod în care ai mâncat mai mult poate să ducă la foame accentuată și la alte alegeri alimentare impulsive.

Păstrează mesele principale, include proteine, legume și suficiente fibre. Dacă ai mâncat un desert, nu trebuie să pedepsești organismul prin înfometare. Revino pur și simplu la rutina obișnuită.

Alege ce merită cu adevărat să mănânci.

Nu toate dulciurile de sezon îți plac la fel de mult. Poate îți place cozonacul făcut în casă, dar nu ești atât de interesată de biscuiții ambalați. Poate adori turta dulce, dar nu ai nevoie de toate sortimentele de praline din magazin.

În loc să guști din toate, întreabă-te ce îți dorești cu adevărat. Alege desertul care îți place și bucură-te de el. Mâncatul conștient înseamnă și să nu consumi ceva doar pentru că este disponibil.

Nu îi tenta nici pe ceilalți cu mâncare.

Este foarte ușor să tentezi pe cineva cu mâncare. Aduci o cutie de bomboane la birou, pui prăjituri pe masă, insiști să guste și ceilalți, iar dacă refuză, mai încerci o dată.

Dar fiecare duce bătălii despre care noi nu știm nimic. Poate persoana respectivă încearcă să slăbească, poate are diabet, poate are o relație dificilă cu mâncarea sau pur și simplu nu își dorește desert în acel moment.

Nu trebuie să transformăm oferirea mâncării într-o probă de afecțiune sau de socializare. Poți să fii generos și fără să insiști ca ceilalți să mănânce.

Dacă vrei să aduci ceva la birou, este în regulă. Pune produsele la dispoziția colegilor, dar lasă-i să decidă singuri dacă și cât mănâncă.

Și, poate cel mai important, nu transforma cele șase săptămâni până la Crăciun într-o perioadă de negocieri permanente cu tine însăți.

Nu trebuie să fii perfectă. Nu trebuie să refuzi toate deserturile și nici să te simți vinovată dacă ai mâncat o felie de cozonac în noiembrie. Dar este bine să înțelegi că produsele de Crăciun nu dispar din magazine pe 25 decembrie și nici nu trebuie să le consumăm pe toate înainte de sărbători.

Crăciunul vine cu mâncare bună, cu mese în familie, cu bucurie și cu tradiții. Hai să păstrăm bucuria pentru momentul potrivit și să nu transformăm întreaga lună decembrie într-o perioadă de mâncat continuu.

Iar dacă cineva îți spune că nu poți refuza o bomboană pentru că „e doar una”, amintește-ți că poți refuza și fără să dai explicații.