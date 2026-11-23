Pro TV ar fi decis să nu mai difuzeze emisiunea „Pe muchie de cuțit”, adaptarea românească a formatului internațional „Kitchen Nightmares”, care urma să îl aibă ca protagonist pe Paul Nicolau, cunoscut drept Pescobar. Informația a fost publicată de Paginademedia.ro și preluată de G4Media. Potrivit surselor citate de publicație, mai multe filmări au avut deja loc, iar postul promovase pentru o perioadă producția.

Decizia ar fi fost luată după ce managementul Pro TV a văzut rezultatul primelor filmări. Surse apropiate producției au declarat că emisiunea nu s-ar fi ridicat la standardele așteptate de televiziune pentru a ajunge pe post.

Pro TV nu a confirmat explicit retragerea definitivă a show-ului, dar a transmis că filmarea unei producții nu garantează difuzarea acesteia. „Strategia de programe este un proces complex, iar deciziile privind difuzarea producțiilor sunt luate în funcție de contextul general și de grila de programe”, a transmis televiziunea. Postul a mai precizat că „filmarea unei producții nu înseamnă neapărat că aceasta va fi difuzată imediat”.

Emisiunea fusese anunțată oficial pentru primăvara lui 2027

„Pe muchie de cuțit” fusese inclusă în grila de programe anunțată de Pro TV pentru primăvara anului 2027. Postul prezentase oficial producția drept adaptarea românească a formatului „Kitchen Nightmares”, alături de alte titluri noi sau reveniri importante, precum „Dansez pentru tine”, „Most Wanted” și un sezon special „MasterChef Celebrity”. Pentru versiunea românească a formatului, Pro TV îl alesese pe Paul Nicolau. Acesta s-a făcut cunoscut în special prin activitatea sa din online și prin restaurantele pe care le operează.

Formatul „Kitchen Nightmares” a fost lansat în Marea Britanie în urmă cu peste două decenii. Versiunea originală îl are în centru pe chef Gordon Ramsay, care vizitează restaurante aflate în dificultate și încearcă să identifice problemele de management, meniu, organizare și relație cu clienții. Conceptul presupune intervenții directe și schimbări rapide în funcționarea restaurantelor. Pentru adaptarea românească, Pro TV alesese titlul „Pe muchie de cuțit”.

Paginademedia.ro a întrebat Pro TV și ce se va întâmpla cu materialele deja filmate și cu ce ar putea fi înlocuită producția. Răspunsul televiziunii nu oferă însă detalii în această privință. În acest moment, nu este clar dacă proiectul a fost abandonat definitiv, amânat sau dacă materialele realizate ar putea fi folosite într-o altă formă.

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