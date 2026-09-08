Cum speli corect merele. Greșeala simplă care le poate face să se strice mai repede

Un măr poate părea suficient de curat pentru a fi mâncat după o simplă clătire, însă există câteva lucruri pe care e bine să le știi înainte să-l pui în farfurie. Specialiștii spun că nu ai nevoie de soluții speciale pentru a spăla merele, iar momentul în care le cureți este la fel de important ca felul în care o faci.

Merele trebuie spălate înainte de a fi consumate, la fel ca toate fructele și legumele care urmează să fie tăiate sau mâncate. Potrivit nutriționistei Chelsea Edwards, din Alabama, procesul este foarte simplu: apa rece este, în general, suficientă, iar o perie pentru produse proaspete poate fi folosită pentru o curățare suplimentară.

Cât timp trebuie spălate merele

Merele trebuie ținute aproximativ 10 secunde sub jet de apă rece, chiar înainte de a fi consumate.

„Merele ar trebui spălate sub jet de apă rece timp de aproximativ 10 secunde înainte de a le mânca”, explică Chelsea Edwards pentru Southern Living.

Un detaliu important este însă când le speli. Nu este recomandat să speli toate merele imediat ce ajungi acasă de la cumpărături sau de la livadă.

Apa poate accelera procesul de îmbătrânire a merelor, deoarece este absorbită prin coajă. Din acest motiv, Edwards recomandă să aștepți până în momentul în care urmează să mănânci fructul.

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„Așadar, așteptați până când sunteți gata să mâncați merele pentru a le spăla”, spune Edwards.

Cum se păstrează merele proaspete mai mult timp

Și depozitarea corectă ajută merele să reziste mai mult.

Acestea se păstrează cel mai bine în sertarul pentru fructe și legume al frigiderului, fără alte fructe sau legume în același sertar.

În aceste condiții, merele pot rezista aproximativ șase săptămâni, potrivit specialistului.

Ai nevoie de o soluție specială pentru spălarea merelor?

Nu este nevoie să cumperi produse speciale pentru a spăla merele.

Potrivit nutriționistului, o perie pentru produse proaspete poate ajuta la îndepărtarea impurităților de pe suprafața fructului dacă simți că simpla clătire nu este suficientă.

Specialistul avertizează însă asupra informațiilor alarmiste care circulă pe rețelele sociale și care îi fac pe oameni să creadă că apa simplă nu este suficientă pentru curățarea fructelor și legumelor.

„Multe mesaje care induc frica îi fac pe oameni să simtă că folosirea doar a apei nu este suficientă pentru a curăța produsele. Rețelele sociale joacă adesea un rol în răspândirea unor informații incorecte care alimentează frica și încearcă, de obicei, să vândă un produs”, spune Edwards.

Cum poți îndepărta pesticidele de pe mere

Pentru cei care vor să facă un pas în plus, Edwards spune că se poate folosi și bicarbonat de sodiu.

Recomandarea sa este o linguriță de bicarbonat de sodiu la două căni de apă, în care merele pot fi scufundate timp de aproximativ 10 secunde.

Totuși, specialistul subliniază că, în general, apa și o perie pentru produse proaspete sunt suficiente pentru curățarea merelor înainte de consum.