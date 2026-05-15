Persoanele cu hipertensiune știu deja că trebuie să reducă sarea din alimentație și să evite produsele ultraprocesate, chipsurile sau mezelurile. Totuși, medicii spun că la fel de important este și ceea ce alegem să punem în farfurie. Iar una dintre legumele care ar putea susține sănătatea cardiovasculară este sfecla roșie, scrie publicația Parade.

Nutriționiștii și cardiologii citați de publicația americană Parade explică faptul că sfecla conține mai mulți compuși benefici pentru tensiunea arterială: potasiu, fibre, antioxidanți și nitrați naturali.

Potrivit specialiștilor, potasiul ajută la reducerea efectelor sodiului și contribuie la relaxarea pereților vaselor de sânge. Fibrele au, la rândul lor, un rol important. Studiile arată că un aport mai mare de fibre este asociat cu valori mai mici ale tensiunii arteriale, inclusiv prin stimularea producției de oxid nitric, moleculă care ajută vasele de sânge să se dilate.

Vă recomandăm să citiți și: Sfecla roșie: ce este, cum o consumăm și cât de „miraculoasă” este, de fapt / Tania Fântână (nutriționist): Nu există dovezi că ar combate cancerul sau alte afecțiuni severe / Ce spune despre mitul „detoxifierii” ficatului

- articolul continuă mai jos -

Nitrații din sfeclă ajută vasele de sânge să se relaxeze

Unul dintre motivele pentru care sfecla este considerată benefică pentru inimă este conținutul ridicat de nitrați naturali. În organism, aceștia sunt transformați în oxid nitric, substanță care favorizează relaxarea vaselor de sânge și scăderea rezistenței vasculare.

Cardiologii subliniază însă că nitrații din legume nu trebuie confundați cu cei folosiți drept conservanți în mezeluri. Deși sunt asemănători din punct de vedere chimic, efectele asupra organismului sunt diferite.

În cazul produselor procesate, nitrații și nitriții adăugați pot forma compuși nocivi atunci când sunt expuși la temperaturi ridicate, de exemplu prin prăjire sau grill. Acești compuși au fost asociați cu inflamația vasculară și cu un risc mai mare de boli cardiovasculare.

Beneficiile sfeclei nu se opresc la tensiunea arterială

Specialiștii spun că sfecla poate contribui și la reducerea riscului general de boli cardiovasculare. Fibrele, vitamina C, antioxidanții și compușii vegetali din această legumă ajută la combaterea stresului oxidativ și a inflamației.

Pigmentul roșu intens al sfeclei provine din betalaină, un antioxidant despre care cercetările arată că poate proteja vasele de sânge. În plus, sfecla conține folat, nutrient implicat în reducerea nivelului de homocisteină, asociat cu afectarea vasculară și riscul de formare a cheagurilor.

Medicii recomandă includerea legumelor și fructelor în alimentația zilnică, după modelul dietei DASH, regim alimentar creat special pentru controlul hipertensiunii. Acesta pune accent pe consumul de legume, fructe, cereale integrale, nuci și semințe, cu limitarea zahărului, sării și grăsimilor saturate.

Sfecla poate fi consumată coaptă, în salate, murată sau sub formă de suc. Specialiștii spun însă că efectele apar în contextul unei alimentații echilibrate și al unor obiceiuri constante, nu ca soluție miraculoasă.