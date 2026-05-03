Consumul de carne roșie rămâne un subiect sensibil în nutriție. Deși este o sursă importantă de proteine de calitate și micronutrienți esențiali, cantitatea și tipul de carne consumate pot face diferența pentru sănătatea inimii, scrie The Telegraph.

Nutriționista Nichola Ludlam-Raine atrage atenția că nu este nevoie de eliminarea completă a cărnii roșii, ci de moderație și alegeri corecte. „Carnea roșie oferă proteine de calitate și nutrienți esențiali precum fierul, zincul și vitaminele din complexul B, importante pentru creier, inimă și nivelul de energie”, explică ea.

De ce contează porțiile

Recomandările din Europa permit un consum de aproximativ 70 de grame pe zi de carne roșie și procesată, echivalentul a două-trei porții pe săptămână. Depășirea frecventă a acestor cantități a fost asociată, în studii, cu un risc mai mare de cancer colorectal, în special în cazul produselor procesate, precum cârnații, baconul sau șunca.

Un alt aspect este conținutul de grăsimi saturate. Unele tipuri de carne roșie pot crește colesterolul LDL dacă sunt consumate des și în cantități mari, ceea ce favorizează bolile cardiovasculare.

Cele mai bune și cele mai puțin recomandate opțiuni

Vânatul (cerb)

Este considerat una dintre cele mai sănătoase opțiuni. Are puține calorii și foarte puține grăsimi saturate, dar multă proteină și fier ușor de absorbit. Se recomandă bucăți slabe și asocierea cu legume bogate în vitamina C.

Carnea de vită slabă

O sursă importantă de fier, zinc și vitamina B12. Diferențele apar în funcție de tăietură: mușchiul sau vrăbioara sunt mai slabe decât antricotul. Prepararea la grătar sau în tigaie, fără ardere excesivă, este preferabilă.

Mielul

Aduce nutrienți valoroși, dar are mai multe grăsimi saturate. Variantele mai slabe, cum sunt cele din pulpă, sunt de preferat. Se combină bine cu leguminoase și legume.

Porcul (cotlet)

Poate fi o opțiune relativ slabă dacă se îndepărtează grăsimea vizibilă. Este bogat în vitamina B1, esențială pentru metabolismul energetic.

Carnea tocată

Carnea de vită slabă (5% grăsime) rămâne o alegere bună, cu aport ridicat de proteine și mai puține calorii. În schimb, carnea tocată de miel sau variantele mai grase cresc semnificativ aportul de grăsimi saturate.

Tăieturi mai grase și carne procesată

Umărul de porc sau produsele procesate, precum șunca (gammon), se află la coada clasamentului. Acestea au mai multă sare și grăsimi, iar consumul frecvent este asociat cu hipertensiune și alte probleme cardiovasculare.

Cum influențează gătitul

Metoda de preparare contează la fel de mult ca tipul de carne. Gătirea la grătar, cuptor sau fierbere este preferată în locul prăjirii. Evitarea arderii excesive reduce formarea unor compuși potențial nocivi.

Carne roșie vs. alternative vegetale

Produsele vegetale pot aduce proteine, dar nu oferă în mod natural aceiași nutrienți precum fierul ușor absorbabil sau vitamina B12. În plus, multe alternative sunt ultraprocesate și conțin sare sau aditivi.

Carnea roșie poate face parte dintr-o dietă echilibrată, dacă este consumată rar, în porții moderate și în variante cât mai slabe. Accentul rămâne pe diversitate, legume și metode de gătit simple.