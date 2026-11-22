Vitamina E este un antioxidant important pentru protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ, iar aportul adecvat poate contribui și la menținerea sănătății creierului odată cu înaintarea în vârstă. Alunele de pădure, spanacul, semințele de floarea-soarelui și păstrăvul curcubeu se numără printre alimentele recomandate de specialiști pentru creșterea aportului acestui nutrient.

Niciun aliment nu poate preveni singur declinul cognitiv, însă o alimentație variată, care include suficiente vitamine, grăsimi sănătoase și antioxidanți, poate susține funcționarea normală a creierului. „Vitamina E este un antioxidant important care ajută la protejarea celulelor creierului de daunele oxidative pe măsură ce îmbătrânim”, explică asistenta medicală Justine Lewis, citată de SheFinds.

Creierul consumă cantități mari de oxigen și conține o proporție ridicată de grăsimi, ceea ce îl face vulnerabil la stresul oxidativ.

Alunele de pădure furnizează aproape 30% din necesarul zilnic

Alunele de pădure sunt una dintre cele mai simple modalități de a crește aportul de vitamina E. Aproximativ 28 de grame furnizează 4,3 mg de vitamina E, ceea ce reprezintă aproape 30% din necesarul zilnic recomandat pentru adulți. Necesarul zilnic este de aproximativ 15 mg, potrivit datelor Institutelor Naționale de Sănătate din Statele Unite, citate de sursă.

Alunele furnizează și grăsimi nesaturate. Vitamina E contribuie la protejarea membranelor celulelor cerebrale, în timp ce grăsimile nesaturate fac parte dintr-o alimentație echilibrată.

Alunele pot fi adăugate peste iaurt grecesc, terci de ovăz sau salate. Untul de alune poate fi folosit și ca alternativă la untul de arahide.

Spanacul aduce vitamina E, folat și luteină

O cană de spanac gătit furnizează aproximativ 3,7 mg de vitamina E, adică aproape un sfert din necesarul zilnic. Spanacul conține și folat, luteină și vitamina K. Consumul regulat de legume cu frunze verzi a fost asociat în unele cercetări cu un declin cognitiv mai lent odată cu înaintarea în vârstă. Această asociere nu demonstrează însă că spanacul, consumat separat, poate preveni pierderea memoriei.

Pentru includerea sa în alimentație, specialiștii recomandă variante simple. Spanacul poate fi adăugat în ouă, smoothie-uri sau poate fi sotat cu usturoi și ulei de măsline. Adăugarea unei surse de grăsime este utilă deoarece vitamina E este liposolubilă și se absoarbe mai bine în prezența grăsimilor.

Semințele de floarea-soarelui sunt printre cele mai bogate surse

Semințele de floarea-soarelui se remarcă printr-un conținut foarte ridicat de vitamina E. O porție de aproximativ 28 de grame furnizează aproximativ 7,4 mg, aproape jumătate din necesarul zilnic al unui adult. Prin conținutul de vitamina E, semințele pot contribui la protejarea membranelor celulare împotriva stresului oxidativ, unul dintre procesele implicate în îmbătrânire. Ele sunt și ușor de introdus în alimentație. Pot fi consumate ca gustare sau presărate peste salate, iaurt și terci de ovăz.

Păstrăvul aduce vitamina E și acizi grași Omega-3

Vitamina E nu se găsește doar în nuci, semințe și vegetale. Păstrăvul curcubeu furnizează aproximativ 2 mg de vitamina E la o porție de circa 85 de grame de pește gătit. Cantitatea poate varia în funcție de varietate și de metoda de preparare.

Păstrăvul furnizează în același timp acizi grași Omega-3, importanți pentru structura membranelor celulelor nervoase și pentru funcționarea normală a creierului. „Omega-3 sunt componente importante ale membranelor celulelor creierului și susțin funcționarea normală a acestuia”, explică Justine Lewis.

Combinația dintre vitamina E și Omega-3 oferă atât protecție antioxidantă, cât și nutrienți necesari structurii celulare. Păstrăvul poate fi preparat la cuptor cu lămâie, usturoi și ierburi aromatice sau adăugat peste o salată cu frunze verzi.

Vitamina E este doar o parte din ecuație

Consumul unor alimente bogate în vitamina E nu garantează prevenirea demenței sau a pierderii memoriei. National Institute on Aging din Statele Unite subliniază că nu există în prezent dovezi că un singur aliment sau evitarea unui anumit aliment poate preveni boala Alzheimer ori declinul cognitiv asociat vârstei.

Mai importantă este alimentația în ansamblu. O dietă variată, care include nuci, semințe, legume cu frunze verzi și pește bogat în Omega-3, poate furniza o combinație mai largă de nutrienți necesari organismului. Astfel, alunele de pădure, spanacul, semințele de floarea-soarelui și păstrăvul pot fi privite mai degrabă ca elemente ale unei alimentații echilibrate decât ca alimente cu efect protector garantat asupra memoriei.