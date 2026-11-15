Avocado, un aliment care a intrat în dieta românilor din ce în ce mai mult în ultimii ani, este folosit mai des în mâncăruri, de aceea este considerat, în mod greșit, o legumă. În realitate, avocado este un fruct plin de beneficii nutriționale și pentru sănătate și adaptabil într-o mare varietate de preparate culinare. Și nu doar sărate, ci și deserturi.

Beneficiile fructului de avocado pentru sănatate

Avocado a devenit un aliment extrem de căutat de persoanele care au grijă de sănătatea lor, datorită numeroaselor beneficii pe care consumul său le aduce organismului. A fost integrat dietei mediteraneene, cea mai sănătoasă formă de alimentație, inclusiv pentru că fructul crește în zonele calde sin sudul Europei.

Avocado contribuie la menținerea sub control a colesterolului și a tensiunii arteriale, reglează nivelul zahărului din sânge, crește absorbția nutrienților, are proprietăți antiinflamatoare și îngrijește pielea. Având o valoare nutritivă ridicată, este compus din grăsimi sănătoase și fibre. Conține magneziu și potasiu, minerale care favorizează buna funcționare a sistemului muscular și nervos, fiind totodată benefice pentru sistemul imunitar, sistemul digestiv și pentru intestinul subțire, ajutând la evitarea retenției de lichide.

Acest aliment posedă un număr mare de vitamine benefice pentru diverse funcții ale organismului. Este un bun antioxidant datorită conținutului de vitamine C și E și, în plus, conține și vitamine din grupurile A, B, D și K, care sprijină sistemul neurologic și ajută la menținerea sănătății oaselor. Pe de altă parte, conținutul său ridicat de fibre ajută la potolirea apetitului, la reducerea greutății, la reglarea nivelului de zahăr și glucoză din sânge și la prevenirea constipației.

În ciuda conținutului său ridicat de grăsimi, acestea au un profil foarte sănătos, deoarece avocado este bogat în acid oleic, care ajută la controlul nivelului de colesterol și servește drept tratament complementar împotriva eventualelor tumori, datorită întăririi sistemului imunitar. Nu în ultimul rând, este o sursă de acid folic, important pentru regenerarea celulară și esențial pentru prevenirea malformațiilor în timpul sarcinii.

Cât avocado poți consuma zilnic

Nu e vorba că ar exista vreo restricție în ce privește consumul. Dar 100 de grame de avocado înseamnă între 350 și 400 de calorii. Iar dacă nu vrem să devină dintr-un beneficiu pentru sănătate un factor de îngrășare, trebuie să fim atenți la cât includem în alimentația zilnică și să nu depășim un anumit prag. Nutriționiștii recomanda un maximum de trei avocado pe săptămână, cam jumătate de fruct pe zi.

Cum alegi fructul de avocado

Un avocado copt este ușor moale, dar nu moale excesiv. Cedează la o presiune ușoară cu degetele. Culoarea poate varia. Unele soiuri devin verde-închis sau aproape negre când se coc. Altele rămân verzi, chiar și când sunt gata de consum.

După ce l-ai cumpărat, poți îndepărta ușor codița. Dacă zona de dedesubt e verde-gălbuie, fructul avocado e perfect copt. Dacă este maro, e deja trecut. Dacă nu se desprinde sau se desprinde greu, fructul nu e încă gata de consum.

Cum grăbești sau încetinești procesul de coacere

Pune doi sau trei avocado într-o pungă de hârtie. Închide punga și las-o la temperatura camerei. Dacă nu ai pungă, poți folosi ziar sau orice foaie de hârtie. Ambalajul va menține gazul natural eliberat de fruct și va accelera coacerea. Pentru efect și mai rapid, adaugă în punga în care ai pus avocado un măr, o banană sau o roșie. Aceste fructe produc etilenă, un hormon vegetal care stimulează coacerea. În unele cazuri, fructul avocado se coace și peste noapte.

Dacă fructul avocado s-a copt și nu-l consumi imediat, pune-l în frigider. Compartimentul pentru legume este ideal. Temperatura scăzută încetinește procesul și prelungește prospețimea.

Dacă nu e copt, dar vrei să fie în 2-3 zile lasă-l la temperatură ambientală.

Cum procedezi ca să nu oxideze

Sucul de lămâie este soluția. După ce îl curățăm de coajă turnăm câteva picături pe toată suprafața fructului. Iar dacă îl face pastă/guacamole punem și sâmburele în vas.

Ce poți găti cu avocado

Evident e ideal pentru salate, guacamole sau supa cremă. E bun și copt, nu doar crud. Dar în egală măsură îl poți include într-o cremă de ciocolată. o înghețată sau un blat de prăjitură.