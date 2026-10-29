Un avocado desprins dintr-un copac de aproximativ zece metri a lovit în cap un bebeluș de numai 12 zile, aflat în brațele mamei sale. Accidentul, produs în orașul Quilmes, din provincia Buenos Aires, Argentina, a declanșat ulterior o anchetă și acuzații grave la adresa autorităților locale, după ce familia a susținut că pericolul fusese semnalat anterior, transmite Mediafax.

Incidentul s-a produs pe 22 octombrie, în apropierea unei grădinițe din centrul orașului Quilmes. Giuliana Gómez, în vârstă de 30 de ani, îl avea în brațe pe Lucas, fiul său nou-născut, în timp ce îl însoțea la grădiniță pe celălalt copil al său, în vârstă de cinci ani. Un avocado s-a desprins atunci dintr-unul dintre copacii aflați în apropierea intrării și a căzut direct pe capul bebelușului. Potrivit relatărilor familiei, unele dintre fructele acestor arbori pot depăși un kilogram.

Copilul nu prezenta inițial sângerări vizibile

Imediat după impact, copilul nu prezenta răni externe sau sângerări evidente. A început însă să plângă puternic și să manifeste semne că starea sa era gravă. Alți părinți și cadrele didactice au încercat să ajute familia și au solicitat intervenția serviciilor medicale. Mama copilului a declarat ulterior că ambulanța nu a putut asigura intervenția necesară, iar copilul a fost transportat la spital cu ajutorul familiei.

La spital, investigațiile au arătat gravitatea traumatismului: Lucas suferise multiple fracturi craniene și hemoragii interne. A urmat o intervenție chirurgicală de aproximativ trei ore, după care nou-născutul a fost internat la terapie intensivă, în stare critică.

Starea copilului s-a deteriorat în următoarele zile

În ciuda intervenției medicilor, leziunile cerebrale au fost extrem de severe. Familia a fost informată ulterior că investigațiile imagistice indicau leziuni incompatibile cu recuperarea, iar copilul a fost diagnosticat cu moarte cerebrală. Lucas a murit duminică, după aproape patru zile de la accident.

Cazul a provocat indignare în comunitatea locală, după ce familia și alți părinți au afirmat că riscul reprezentat de arborii din apropierea grădiniței fusese semnalat anterior.

Grădinița ceruse intervenția autorităților

Potrivit familiei, unitatea de învățământ solicitase autorităților încă din 2025 intervenții asupra arborilor din apropierea intrării. Există documente care arată că grădinița depusese o solicitare oficială pentru îndepărtarea unuia dintre copaci. Familia susține că mai existaseră incidente în zonă. Un alt părinte ar fi fost lovit anterior de un fruct și și-ar fi pierdut temporar cunoștința, iar alte fructe ar fi căzut foarte aproape de copii.

Mama copilului a acuzat administrația locală că nu a răspuns la avertismente. Potrivit relatărilor familiei, lucrări de toaletare a copacilor au fost realizate abia după accident.

Autoritățile locale au oferit însă o explicație diferită. Reprezentanții municipalității au transmis că arborele se afla în stare bună și nu necesita lucrări de întreținere, iar fructul s-ar fi desprins în mod natural.

Procurorii investighează cazul

Parchetul investighează circumstanțele accidentului și eventuala răspundere pentru cele întâmplate. Dosarul, deschis inițial pentru vătămare din culpă, a fost ulterior reîncadrat în urma decesului copilului. Anchetatorii urmează să stabilească dacă tragedia putea fi prevenită și dacă avertismentele transmise anterior autorităților au fost ignorate. Familia a anunțat că intenționează să ceară stabilirea responsabilităților. Pentru mama copilului, problema centrală rămâne faptul că pericolul reprezentat de arborii aflați într-o zonă intens circulată de copii și părinți ar fi fost cunoscut înaintea accidentului.

Cazul din Quilmes arată cum un incident aparent improbabil – căderea unui fruct dintr-un copac – poate provoca leziuni extrem de grave atunci când obiectul cade de la înălțime și lovește un nou-născut, al cărui craniu este încă foarte fragil.