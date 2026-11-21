Iarna parcă ne schimbăm puțin și felul în care mâncăm. Ne dorim mâncare caldă, consistentă, cremoasă, cu sos, cu cartofi, orez, paste sau făină. Ne atrag tocănițele, pastele cu sos alb, cartofii gratinați, mămăliga cu brânză și smântână, plăcintele și tot felul de preparate care ne dau senzația aceea de confort și sațietate. Și nu este nimic greșit în asta. Mâncarea are și rolul de a ne bucura, nu doar de a ne hrăni.

Problema apare atunci când, fără să ne dăm seama, farfuria noastră ajunge să fie construită mai ales în jurul carbohidraților și grăsimilor, iar proteinele rămân undeva pe plan secund. Le luăm uneori din carne de porc mai grasă, cârnați, mezeluri, brânzeturi maturate, cașcaval sau smântână. Sunt alimente care pot avea și proteine, dar vin la pachet cu o cantitate mai mare de grăsime și, implicit, cu un aport caloric mai ridicat.

Nu spun să renunțăm la ele. Spun doar să nu fie singurele noastre surse de proteine.

De ce avem nevoie de proteine și iarna?

Proteinele nu sunt importante doar pentru cei care merg la sală sau pentru persoanele care vor să slăbească. Ele sunt necesare pentru menținerea și repararea țesuturilor, pentru funcționarea sistemului imunitar, pentru producerea unor enzime și hormoni și, foarte important, pentru menținerea masei musculare.

Iarna, când petrecem mai mult timp în casă, ne mișcăm uneori mai puțin și avem tendința să alegem mese mai consistente, proteinele ne ajută să construim farfurii mai echilibrate și să avem o sațietate mai bună. O masă care conține proteine, fibre și carbohidrați ne poate ține de foame mai mult decât una bazată aproape exclusiv pe făinoase și grăsimi.

Mai ales după 40 de ani, merită să fim atenți la aportul de proteine. Odată cu înaintarea în vârstă, menținerea masei musculare devine tot mai importantă. Nu este suficient să ne gândim doar la cântar sau la câte kilograme vrem să pierdem. Vrem să slăbim, dacă este cazul, dar să păstrăm cât mai mult din masa musculară.

În plus, proteinele contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Nu există un aliment care să ne garanteze că nu răcim iarna, dar un aport alimentar suficient și variat de proteine face parte dintr-o alimentație care susține organismul.

7 alimente pe care să le ai în frigider iarna

1. Ouăle

Sunt una dintre cele mai simple și accesibile surse de proteine. Un ou mediu aduce aproximativ 6–7 g de proteine și poate fi folosit în foarte multe combinații: omletă cu legume, ouă fierte lângă o salată caldă, ouă poșate pe o felie de pâine integrală sau o frittata cu broccoli și brânză proaspătă.

2. Iaurtul grecesc cu un conținut moderat de grăsime

Este o alegere foarte bună pentru micul dejun, dar și pentru gustări sau sosuri. În funcție de produs, 150–200 g de iaurt grecesc pot aduce aproximativ 12–20 g de proteine. Verifică eticheta, pentru că valorile diferă destul de mult de la un produs la altul.

Îl poți combina cu ovăz, fructe și câteva nuci dimineața sau îl poți folosi în locul smântânii în unele sosuri și preparate. De exemplu, un sos din iaurt, usturoi, lămâie și mărar poate însoți foarte bine cartofii copți sau legumele la cuptor.

3. Brânza proaspătă de vaci

Este o variantă pe care aș păstra-o constant în frigider. Are un conținut bun de proteine și poate fi aleasă în variante cu mai puțină grăsime, dacă urmărim și aportul caloric.

O poți pune pe pâine integrală cu roșii și castraveți, o poți combina cu ouă, o poți folosi într-o budincă sărată sau o poți adăuga într-o salată. Este o alternativă bună la mesele în care am folosi doar cașcaval sau telemea grasă.

4. Pieptul de pui sau de curcan

Carnea slabă de pasăre este o sursă foarte bună de proteine și se poate pregăti în avans pentru două-trei mese. O poți găti la cuptor, la grătar sau în tigaie, apoi o păstrezi pentru salate calde, lipii, supe sau tocănițe.

Aș evita să o transformăm într-o carne uscată, fiartă fără gust, pe care o mâncăm doar pentru că „trebuie”. O marinadă cu iaurt, usturoi, boia, lămâie și ierburi aromatice poate face diferența. O porție de aproximativ 150 g de carne gătită poate aduce în jur de 35–45 g de proteine, în funcție de tipul cărnii.

5. Peștele

Păstrăvul, somonul, codul, sardinele sau macroul sunt variante pe care merită să le includem în meniul de iarnă. Peștele aduce proteine de calitate, iar variantele grase, precum somonul, sardinele și macroul, contribuie și la aportul de acizi grași omega-3.

Îl poți pregăti la cuptor cu legume, îl poți pune într-o salată caldă cu cartofi sau îl poți servi cu o garnitură de orez și broccoli. Nu este nevoie să fie un preparat complicat. Uneori, un pește la cuptor cu lămâie și câteva legume este una dintre cele mai bune cine.

6. Lintea, năutul și fasolea

Nu trebuie să ne limităm la proteinele animale. Leguminoasele sunt surse valoroase de proteine vegetale și fibre, ceea ce le face foarte potrivite pentru mesele consistente de iarnă.

O supă cremă de linte, o mâncare de fasole cu legume, o tocăniță de năut sau o salată caldă cu linte pot fi mese sățioase și nutritive. Le poți avea în frigider deja fierte sau poți folosi variantele conservate, pe care le clătești bine înainte de consum.

Un avantaj important este că aduc și fibre, de care avem nevoie pentru tranzit intestinal și pentru sănătatea microbiotei. Dacă nu ești obișnuită să consumi leguminoase, crește cantitatea treptat, pentru a evita balonarea.

7. Tonul și conservele de pește

Sunt soluții practice pentru zilele în care nu ai timp să gătești. O conservă de ton în suc propriu poate deveni rapid o salată cu fasole, porumb și legume, o lipie cu iaurt și salată sau o masă cu cartofi fierți și ceapă roșie.

Poți avea în cămară și sardine sau macrou la conservă. Citește eticheta și urmărește cantitatea de proteine, sarea și tipul de ulei folosit. Tonul este util pentru varietate, dar nu aș recomanda să fie singura conservă de pește consumată frecvent. Este bine să alternăm speciile, inclusiv pentru a limita expunerea la mercur.

Cum arată o farfurie de iarnă în care proteinele nu lipsesc?

Nu trebuie să renunțăm la mâncarea care ne place în sezonul rece. Putem păstra cartofii, orezul, mămăliga, pastele sau sosurile, dar să ne uităm la ce lipsește din farfurie.

De exemplu:

În loc de cartofi gratinați doar cu smântână și cașcaval, putem adăuga lângă ei o porție de carne slabă sau pește și o salată.

În loc de paste cu sos alb și mult cașcaval, putem face un sos cu iaurt, ciuperci și pui.

În loc de o tocăniță bazată doar pe cartofi și sos, putem adăuga carne slabă, fasole sau năut.

În loc de mămăligă cu multă smântână și brânză grasă, putem folosi o cantitate moderată de brânză și putem adăuga un ou sau o sursă de proteine mai slabă.

Nu este nevoie să transformăm fiecare masă într-un calcul matematic. Dar este util să ne întrebăm: unde sunt proteinele din farfuria mea?.