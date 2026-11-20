Timp de două săptămâni, fără carne, pește, legume sau orice alt aliment, doar cartofi fierți și un strop de sare roz de Himalaya. Acesta este unul dintre cele mai drastice experimente alimentare testate de Robert Pattinson, actorul aflat acum în centrul atenției odată cu preluarea rolului celebrului agent 007. De-a lungul carierei, starul britanic a recunoscut deschis că a încercat aproape toate dietele la modă, scrie Mediafax.

Într-un interviu acordat publicației Evening Standard Magazine, Pattinson a rememorat cu umor episoadele sale culinare extreme: „Am încercat practic toate dietele la modă pe care ți le poți imagina. Odată am mâncat doar cartofi timp de două săptămâni, ca detox. Doar cartofi fierți și sare roz din Himalaya. Se pare că este o cură de detoxifiere… cu siguranță slăbești”.

Neînțelegerile legate de dieta ketogenică și presiunea de la Hollywood

Printre regimurile testate de actor s-a numărat și dieta ketogenică, de care a fost atras inițial dintr-o perspectivă cel puțin optimistă: „Credeam că este o dietă în care poți mânca platouri cu mezeluri și brânzeturi tot timpul”. Entuziasmul i s-a temperat însă rapid când a aflat regulile reale ale regimului: „Nu înțelesesem că nu se poate bea bere, pentru că anulează complet scopul”.

Dincolo de aceste anecdote autoironice, Robert Pattinson a abordat și o temă mult mai serioasă: presiunea estetică tot mai mare la care sunt supuși bărbații, în special la Hollywood, unde aspectul fizic al actorilor este analizat permanent. În opinia sa, dorința de a obține un corp cât mai bine definit poate aluneca ușor spre obsesie.

„Este foarte ușor să cazi în această capcană: chiar și simplul fapt de a-ți număra caloriile poate deveni extrem de captivant. Și nu-ți dai seama cât de insidios este până când nu este prea târziu”, a avertizat actorul.

De ce consecvența bate orice dietă-fulger

Cu aceeași autoironie, Pattinson a mărturisit că a încercat aproape orice metodă de slăbire, „cu excepția constanței”, observație care surprinde, de fapt, esența unui stil de viață sănătos.

Deși dietele restrictive și monotone pot duce la o scădere rapidă pe cântar, rezultatele lor sunt rareori durabile și cresc riscul apariției carențelor nutriționale. Pentru a funcționa optim, organismul are nevoie de diversitate și de un aport echilibrat de proteine, carbohidrați, grăsimi sănătoase, vitamine și minerale. În acord cu recomandările Serviciului Național de Sănătate britanic (NHS), cheia unei greutăți optime pe termen lung nu stă în curele drastice, ci în construirea unor obiceiuri alimentare echilibrate și sustenabile.