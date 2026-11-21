După dulceața de conopidă cu vanilie sau pe cea de smochine verzi cu drusaim, călugărul Efrem Băndărică, de la Mănăstirea Dervent, continuă seria rețetelor surprinzătoare din cămara mănăstirii cu un alt preparat neobișnuit: dulceața de broccoli cu bergamotă, portocală și cardamom.

Deși broccoli este asociat aproape exclusiv cu preparatele sărate, fiert scurt și legat într-un sirop bogat în citrice și condimente, acesta capătă un aspect translucid, păstrându-și forma și culoarea verde dacă este opărit corect înainte de fierbere.

Ingrediente (pentru aproximativ 1 kg de broccoli curățat)

1 kg broccoli (buchețele mici);

700 g zahăr;

150 ml suc proaspăt de portocale;

100 ml suc de lămâie;

coaja de la 1 bergamotă (partea colorată, fără partea albă);

4–5 păstăi de cardamom sau ½ linguriță semințe măcinate;

200 ml apă pentru sirop.

Pregătirea legumelor și secretul păstrării culorii

Ca și în cazul dulceții de conopidă, primul pas este opărirea rapidă urmată de un șoc termic în apă foarte rece, esențial pentru ca buchețelele să își păstreze nuanța verde și să nu se înmoaie excesiv.

„Desfaceți broccoli în buchețele mici, cât mai uniforme. Spălați-le bine și opăriți-le scurt, aproximativ 1–2 minute, în apă clocotită. Transferați-le imediat în apă foarte rece, pentru a opri fierberea și a păstra cât mai bine culoarea”, indică părintele Efrem Băndărică.

Cum se prepară siropul aromat și cum se fierbe dulceața

Urmează pregătirea siropului de bază și infuzarea aromelor de citrice și cardamom: „Într-o cratiță încăpătoare puneți zahărul și apa. Lăsați să fiarbă până când siropul începe să se lege ușor. Adăugați sucul de portocale, sucul de lămâie, coaja fin rasă de bergamotă și cardamomul. Lăsați aromele să se împrietenească timp de câteva minute”, explică acesta.

Apoi, buchețelele de broccoli se adaugă în cratiță și se fierb la foc mic, cu atenție la timpul de gătire, pentru a evita o textură neplăcută.

„Adăugați buchețelele de broccoli în sirop și fierbeți la foc mic, cu atenție, până când acestea devin translucide, dar își păstrează forma și o textură plăcută. Nu le fierbeți excesiv, deoarece pot deveni cauciucate”, atrage atenția călugărul de la Mănăstirea Dervent.

Proba picăturii și conservarea în borcane

Pentru a verifica dacă dulceața este suficient de legată, se folosește metoda clasică a farfuriei reci: „Faceți proba picăturii pe o farfurie rece. Dacă siropul se încheagă ușor, dulceața este gata”, arată părintele Efrem Băndărică.

La final, preparatul se pune imediat la borcan: „Puneți dulceața fierbinte în borcane curate și sterilizate, închideți cu capace noi și aplicați un proces de conservare termică adecvat pentru dulcețuri.”