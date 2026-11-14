Salata la pungă este comodă, dar are un dezavantaj destul de important: după deschidere, frunzele se pot înmuia și deteriora foarte repede. Un truc simplu poate însă prelungi prospețimea și nu e deloc complicat, potrivit Express.

Specialiștii recomandă introducerea unui prosop de hârtie în pungă imediat după deschidere. Hârtia va absorbi umezeala în exces, păstrând mai mult timp salata proaspătă. Recomandarea este susținută și de organizația britanică pentru protecția consumatorilor Which?, care arată că umezeala este unul dintre principalii factori ce accelerează degradarea frunzelor de salată.

De ce se strică atât de repede salata la pungă

După deschiderea ambalajului, condițiile controlate din interior dispar, iar umezeala devine o problemă. Apa rămasă pe frunze și condensul format în frigider creează un mediu care favorizează înmuierea și deteriorarea. Frunzele delicate, precum spanacul baby, rucola sau mixurile de salată, sunt deosebit de sensibile. Which? recomandă ca frunzele afectate sau deja moi să fie îndepărtate rapid, pentru a nu accelera degradarea celorlalte.

Trucul este simplu: după deschiderea pungii, se introduce în interior o foaie de prosop de hârtie, apoi ambalajul se închide cât mai bine cu o clemă. Hârtia absoarbe condensul și excesul de umiditate înainte ca acestea să rămână pe frunze. „Bagged spinach and salad leaves are convenient, but they can have a relatively short shelf life”, avertizează Which?, care recomandă această metodă tocmai pentru a menține frunzele crocante mai mult timp.

Dacă prosopul se umezește puternic, acesta trebuie înlocuit.

O variantă și mai bună: recipientul cu capac

Salata poate fi scoasă și complet din ambalajul original. Frunzele trebuie să fie bine uscate, apoi puse într-un recipient etanș căptușit cu prosop de hârtie. Într-un test realizat de The Kitchn, această metodă a păstrat frunzele într-o stare mai bună decât depozitarea simplă în pungă, deoarece recipientul rigid le protejează și de lovire sau strivire.

Specialiști în microbiologia alimentară citați de Martha Stewart recomandă aceeași metodă: reducerea condensului prin introducerea unei foi absorbante în pungă sau recipient.

Dacă salata este spălată înainte de depozitare, uscarea este esențială. Excesul de apă accelerează deteriorarea, iar frunzele pot deveni rapid moi și lipicioase. O centrifugă pentru salată sau tamponarea cu prosoape curate poate elimina mare parte din apă înainte de depozitare.

Unde se păstrează în frigider

Salata trebuie ținută într-o zonă rece și stabilă a frigiderului, de preferat în sertarul destinat legumelor. Which? recomandă o temperatură a frigiderului cuprinsă între 0 și 5°C. Temperaturile prea ridicate accelerează atât alterarea alimentelor, cât și multiplicarea bacteriilor. Dacă sertarul permite controlul umidității, legumele cu frunze preferă de regulă o umiditate mai ridicată decât fructele.

Trucul cu prosopul de hârtie poate prelungi calitatea frunzelor, dar nu trebuie folosit pentru a ignora termenul de siguranță. În cazul salatelor gata pentru consum, data „use-by” indică siguranța alimentului, nu doar calitatea. Dacă frunzele devin lipicioase, maronii, au miros neplăcut sau lichid în ambalaj, acestea trebuie aruncate.

Așadar, metoda este extrem de simplă: salata cât mai uscată, un prosop de hârtie pentru excesul de umezeală și un ambalaj bine închis. Câteva secunde în plus la depozitare pot însemna câteva zile în plus de prospețime.