În Marea Britanie nu există un preparat mai simplu și mai reconfortant decât jacket potato: un cartof mare copt în coajă, tăiat pe jumătate și acoperit cu diverse garnituri la îndemână. Istoria sa începe chiar în stradă, la începutul și mijlocul secolului al XIX-lea, când vânzătorii ambulanți încheiau înțelegeri cu brutarii locali pentru a le folosi cuptoarele și a coace cartofi în cantități mari.
Cea mai populară umplutură a apărut ceva mai târziu. Celebrele baked beans, fasole albă în sos dulce de roșii, au ajuns în Regatul Unit din Statele Unite ca un produs de lux, vândut inițial în exclusivistul magazin londonez Fortnum & Mason. Cu timpul, au trecut din cămara elitei în bucătăria fiecărei familii, iar în combinație cu brânză cheddar rasă peste un cartof copt, alcătuiesc astăzi meniul clasic din cantinele școlare, cafenele și cinele rapide de peste săptămână.
Acest preparat tradițional stă la baza afacerii Spud Bros, rulota fraților Jacob și Harley Nelson din Preston, în nord-vestul Angliei. Cei doi au pornit din piața locală Flag Market și, în doar câțiva ani, și-au transformat afacerea într-un fenomen global datorită rețelelor sociale. În prezent, au peste cinci milioane de urmăritori pe TikTok și sunt sponsori ai echipei locale de fotbal, Preston North End.
Lunea trecută, la standul lor a apărut un client cu totul neașteptat: Regele Charles al III-lea, aflat în comitatul Lancashire pentru prima dată de la încoronarea sa, cu ocazia vizitei la proaspăt renovatul Muzeu Harris. Profitând de moment, frații Nelson l-au întrebat pe suveran ce preferă să pună peste cartoful copt, iar regele a ales varianta clasică: brânză și fasole.
Cei doi frați au botezat imediat combinația „Royal Spud” (Cartoful Regal) și i-au pregătit o porție specială. În plus, i-au oferit cadou un cartof croșetat cu un mesaj solidar și un tricou semnat al echipei Preston North End, filmând întreaga întâlnire cu ajutorul unor camere montate pe șepci.
Potrivit publicației The Independent, Charles al III-lea nu a apucat să guste din „Royal Spud”, un detaliu care nu îi surprinde pe cei familiarizați cu obiceiurile sale alimentare. Monarhul britanic este cunoscut de zeci de ani pentru sobrietatea sa la masă: printre cele 70 de curiozități publicate de Clarence House cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani figura, fără alte explicații, faptul că nu ia niciodată masa de prânz.
Conform fostului corespondent regal Gordon Rayner, suveranul consideră prânzul un lux care îi răpește din timpul dedicat muncii. De altfel, într-un interviu acordat postului BBC în 2021, Charles mărturisea că, de mulți ani, renunță complet la carne și pește două zile pe săptămână, iar într-o altă zi evită produsele lactate, scrie DAP.
Articol editat de un jurnalist în care au fost folosite texte traduse cu AI.
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