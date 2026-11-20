Faptul că dieta mediteraneană protejează inima nu mai este contestat astăzi de aproape nimeni. Adevărata provocare constă însă în transformarea acestei informații în obiceiuri zilnice și în menținerea lor pe termen lung. Acestei misiuni și-a dedicat activitatea epidemiologul Mercedes Sotos (41 de ani, din Casas-Ibáñez, Albacete), care a conceput un program destinat persoanelor ce au trecut printr-un infarct, o angină pectorală sau o altă afecțiune cardiacă, pentru a le ajuta să adopte o alimentație mai sănătoasă. Cercetătoarea definește acest demers drept „o intervenție integrală asupra stilului de viață”, scrie El Pais.

Proiectul, coordonat de Sotos la Facultatea de Medicină a Universității Autonome din Madrid (UAM), a fost desemnat câștigător la categoria Cercetare Clinică în cadrul celei de-a 8-a ediții a Premiilor pentru Cercetare Jesús Serra, acordate de Fundația Occident. Pe lângă această secțiune și cea de Cercetare Fundamentală, distincțiile recompensează și comunicarea științifică: în acest an, juriul a premiat doi specialiști în popularizarea științei, recunoscuți pentru demontarea miturilor și a știrilor false despre nutriție și pentru explicarea riguroasă a impactului alimentației asupra sănătății.

Cum funcționează programul: de la gătit online la medicina de precizie

Analizată în detaliu, metoda propusă de Mercedes Sotos are o structură foarte concretă. Ea combină atelierele de gătit online și livrarea la domiciliu a unor cutii cu alimente sănătoase cu sesiuni de grup coordonate de un coach care îi ghidează și îi susține pe participanți. La acestea se adaugă instrumentul MEDLIFE (acronimul în engleză pentru stilul de viață mediteranean), care presupune monitorizarea activității fizice printr-un ceas inteligent și completarea unui chestionar de 28 de întrebări despre obiceiurile alimentare ale fiecărui pacient, inclusiv dacă mănâncă singur, în fața calculatorului, sau în tihnă, alături de alte persoane. Programul evaluează, de asemenea, calitatea somnului și nivelul de stres, având ca scop crearea unui model care să poată fi extins la nivelul întregului sistem sanitar pentru prevenirea noilor accidente cardiovasculare.

Următorul pas al cercetării este analizarea biomarkerilor pacienților. Din probele de sânge vor fi studiați metaboliții și proteomul (totalitatea proteinelor din organism) pentru a observa cum răspunde fiecare individ la intervenție, în funcție de propriile caracteristici biologice. „Ne apropiem astfel de medicina de precizie. În acest fel putem calibra mult mai fin intervențiile”, explică cercetătoarea, care deține și un doctorat în Epidemiologie Nutrițională și Sănătate Publică la Universitatea din Valencia.

Rețete accesibile și schimbări pe termen lung

Studiul va include 200 de pacienți și se va desfășura în cadrul unității de Reabilitare Cardiacă a Spitalului Universitar La Paz din Madrid. „Dacă totul decurge bine, vrem să extindem proiectul la spitalele Ramón y Cajal și Fundación Jiménez Díaz”, precizează Sotos. „Reabilitarea cardiacă se realizează deja în cazul acestor pacienți, însă ghidurile medicale actuale indică necesitatea de a completa ședințele de activitate fizică cu toate celelalte aspecte ale stilului de viață”, adaugă ea.

Concret, acest lucru înseamnă rețete simple, dar sănătoase, integrarea alimentelor recomandate în rutina zilnică și „crearea unor ghiduri practice despre cum poți mânca cu mai puțin de 10 euro sau ce produse poți alege din cele mai cunoscute lanțuri de supermarketuri”. Toate recomandările pornesc de la principiile dietei mediteraneene și urmăresc nu doar educarea pacienților, ci și consolidarea obiceiurilor pe termen lung.

Potrivit cercetătoarei, esențial este ca persoanele care au trecut printr-un eveniment cardiovascular să își formeze comportamente noi și sustenabile. „Abordăm simultan toate componentele stilului de viață”, subliniază Sotos, punctând una dintre principalele contribuții ale studiului. Deși există deja dovezi privind beneficiile îmbunătățirii separate a alimentației sau a activității fizice, acest proiect vizează întregul ansamblu, incluzând gestionarea stresului, odihna și calitatea relațiilor sociale. Conform sondajului Euroaspire VI, realizat de Societatea Europeană de Cardiologie, 17% dintre persoanele care au suferit un accident cardiovascular continuă să fumeze, 60% au hipertensiune arterială, iar 30% suferă de obezitate. „Există încă o marjă foarte mare de îmbunătățire”, conchide specialista.