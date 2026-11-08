G4Food continuă seria „Radar G4Food”, retrospectiva săptămânală a celor mai importante știri din retail, industria alimentară, HoReCa și agricultură. În această săptămână, consumul din România a înregistrat noi scăderi, Coca-Cola HBC a raportat rezultate mai slabe pe piața locală, iar McDonald’s pregătește meniuri mai accesibile în Statele Unite. Tot în această ediție, vorbim despre atacurile cibernetice care au afectat supermarketuri din Europa, amânarea celui mai mare food hall din România și planurile chef-ului Alex Petricean pentru un nou proiect gastronomic în Capitală.

Consumul din România scade cu aproape 5%. Vânzările de alimente au coborât cu 4%

Românii au cumpărat mai puțin în primele nouă luni ale anului 2026, iar datele Institutului Național de Statistică arată un recul de 4,6% al cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, ca serie brută, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Cea mai mare scădere a fost înregistrată la produsele nealimentare, de 5,4%, în timp ce vânzările de alimente, băuturi și tutun au coborât cu 4%. Și comerțul cu carburanți a înregistrat o diminuare de 3,8%.

Septembrie a adus o nouă scădere lunară, de 2,6% pe seria brută, în special pe fondul reducerii vânzărilor de carburanți și produse alimentare. Evoluția indică o ajustare a cheltuielilor gospodăriilor, într-un context economic în care consumatorii devin tot mai atenți la buget.

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Coca-Cola HBC vinde mai puțin în România. Ce băuturi au reușit totuși să crească

Volumele de băuturi comercializate de Coca-Cola HBC în România au scăzut cu 1-3% în trimestrul al treilea din 2026, după ce în prima jumătate a anului compania raportase o creștere modestă. Băuturile carbogazoase au înregistrat un declin similar, într-un context de consum dificil. În schimb, băuturile necarbogazoase au crescut cu 1-3%, iar segmentul energizantelor, susținut de Monster, și cel al cafelei, în special Costa Coffee, au consemnat creșteri de două cifre.

La nivel de grup, Coca-Cola HBC a raportat venituri de 3,5 miliarde de euro în trimestrul al treilea, în creștere cu 9%. Compania și-a îmbunătățit estimările privind evoluția veniturilor pentru întregul an 2026, în pofida rezultatelor mai slabe de pe piața din România.

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Hackerii pro-ruși revendică atacurile asupra frigiderelor din supermarketuri. Șase magazine din România au fost afectate

Două grupări de hackeri pro-ruși, NoName057(16) și Z-Pentest, au revendicat atacurile cibernetice asupra sistemelor de refrigerare din supermarketuri și alte afaceri alimentare din Europa. Incidentele au fost raportate în cel puțin 11 țări, inclusiv România, unde șase magazine ale aceluiași lanț comercial au înregistrat probleme la instalațiile frigorifice. În unele cazuri, temperaturile frigiderelor și congelatoarelor au urcat până la 50-55 de grade Celsius, ceea ce a dus la compromiterea unor cantități importante de alimente.

Revendicarea hackerilor nu a fost confirmată independent de autorități. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a precizat că, în România, nu au fost compromise alte infrastructuri. Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, a descris incidentele drept o tentativă de perturbare a lanțului european de aprovizionare cu alimente.

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McDonald’s ieftinește meniurile în SUA, după scăderea vânzărilor. Un pachet cu McChicken și cartofi costă 3,50 dolari

McDonald’s pregătește noi pachete de meniuri la prețuri accesibile pentru restaurantele din Statele Unite, după ce vânzările în unitățile deschise de cel puțin un an au scăzut cu 0,2% în trimestrul al treilea. Compania testează deja oferte în 1.900 de restaurante, iar un exemplu de meniu include un sandviș McChicken și cartofi prăjiți mici, la prețul de 3,50 dolari. Aproximativ 4.000 de francizați au lansat deja propriile pachete promoționale.

Presiunea asupra consumatorilor americani, generată de costul ridicat al vieții și de scumpirea carburanților, afectează traficul din restaurantele fast-food. La nivel mondial, vânzările McDonald’s au crescut cu 1,3% în restaurantele deschise de cel puțin un an, iar veniturile companiei au ajuns la 7,16 miliarde de dolari în trimestrul al treilea.

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Marketta Food Hall, cel mai mare food hall din România, amână deschiderea pentru 2027

Proiectul Marketta Food Hall, dezvoltat de Tomcat Hospitality în fosta hală Ford din zona Floreasca, București, a fost amânat pentru începutul anului 2027. Inaugurarea era programată inițial pentru toamna lui 2026, apoi pentru finalul anului. Noul spațiu va reuni 31 de concepte culinare din opt țări și va aduce pe piața locală branduri internaționale precum Relais de l’Entrecôte, Em Sherif Café și Yubi.

Food hall-ul va include preparate din bucătăria japoneză, mexicană, franceză, spaniolă, italiană, libaneză și americană, dar și concepte românești. Proiectul este amenajat în fosta fabrică Ford, construită în 1936 și restaurată în cadrul One Gallery, și va avea un bar central conceput pentru a funcționa pe tot parcursul zilei.

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Chef Alex Petricean pregătește un nou hub gastronomic lângă NOUA. A preluat spațiul fostului Wine Yard

Chef Alex Petricean extinde proiectul NOUA Bucătărie Românească din București și pregătește un hub gastronomic în spațiul vecin, în care a funcționat Wine Yard. Chef-ul a confirmat pentru G4Food preluarea spațiului, precizând că nu a preluat și afacerea sau brandul Wine Yard. Noul proiect ar putea găzdui două sau trei concepte gastronomice, care vor completa restaurantul NOUA și NOUA Camera Secretă.

Direcția anunțată este diferită de cea a restaurantului actual. Dacă NOUA este construit în jurul bucătăriei de autor, noul proiect va pune accent pe ingrediente și producători locali, fără un meniu fix. Deschiderea este estimată pentru luna martie, însă spațiul necesită renovări ample, aproximativ 80% din amenajarea existentă urmând să fie refăcută. Proiectul va beneficia și de o terasă generoasă.

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