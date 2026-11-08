Produsul din supermarket pe care un angajat cu 25 de ani de experiență spune că nu îl cumpără niciodată. Ce recomandă în schimb

08 nov. 2026, Retail
Produsul din supermarket pe care un angajat cu 25 de ani de experiență spune că nu îl cumpără niciodată. Ce recomandă în schimb
Foto: Envato Elements
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Cuprins
  1. De ce evită salata gata tăiată și ambalată
  2. Salata gata ambalată poate costa mai mult
  3. Ce tipuri de salată recomandă în schimb
  4. La ce să fii atent când cumperi salată la pungă

Salata gata tăiată și ambalată în pungi, deși este apreciată pentru comoditate, poate avea un preț mai mare și o durată de păstrare mai scurtă decât salata întreagă. Un angajat al unui supermarket din Danemarca, cu 25 de ani de experiență în aprovizionarea rafturilor, explică de ce preferă să evite acest produs și ce alternative alege atunci când merge la cumpărături, scrie Observator News.

Experiența acumulată în raionul de legume și fructe l-a ajutat să observe cum se comportă produsele după ambalare, transport și expunerea în magazine. Unul dintre produsele pe care spune că le evită este salata gata tăiată, comercializată în pungi.

De ce evită salata gata tăiată și ambalată

Deși este o soluție rapidă pentru persoanele care vor să pregătească o salată fără să piardă timp cu spălatul și tăiatul legumelor, produsul poate avea dezavantaje în ceea ce privește prospețimea și textura.

Frunzele tăiate sunt mai expuse la contactul cu aerul, iar manipularea suplimentară și condițiile de depozitare pot accelera deteriorarea lor. În interiorul pungilor se poate forma condens, iar frunzele își pot pierde treptat textura crocantă.

Potrivit angajatului, experiența din supermarket i-a arătat că aspectul exterior al ambalajului nu reflectă întotdeauna calitatea produsului din interior.

Un alt aspect la care cumpărătorii ar trebui să fie atenți este temperatura de păstrare. Salatele ambalate trebuie menținute în condiții corespunzătoare de refrigerare pe tot parcursul lanțului de distribuție.

Salata gata ambalată poate costa mai mult

Un alt motiv pentru care angajatul preferă salata întreagă este prețul. Produsele gata tăiate și ambalate au, de regulă, un cost pe kilogram mai ridicat decât căpățânile întregi.

Diferența este explicată prin operațiunile suplimentare de procesare, spălare, tăiere și ambalare, dar și prin prețul pe care consumatorii îl plătesc pentru comoditate.

Există și riscul unei risipe alimentare mai mari. Dacă frunzele se ofilesc sau se deteriorează după deschiderea pungii, o parte din produs poate ajunge la gunoi, chiar dacă nu a fost consumată.

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Foto Pixabay

Ce tipuri de salată recomandă în schimb

Angajatul spune că preferă să cumpere salată întreagă, care își păstrează mai bine structura și poate fi porționată în funcție de necesități.

Printre variantele pe care le alege se numără:

– Salata romană, cu frunze ferme și crocante, potrivită pentru salate proaspete.
– Salata Little Gem, o varietate compactă, cu frunze consistente.
– Varza ascuțită, care poate fi folosită în salate și preparate calde.
– Salata iceberg, apreciată pentru textura crocantă și rezistența relativ bună la păstrare.

Un avantaj al legumelor întregi este că pot fi tăiate chiar înainte de servire, iar cumpărătorii pot folosi doar cantitatea necesară pentru o masă.

La ce să fii atent când cumperi salată la pungă

Salata gata ambalată nu trebuie evitată automat, însă există câteva detalii care pot ajuta la alegerea unui produs de calitate.

În primul rând, verifică interiorul ambalajului. Condensul în exces poate indica variații de temperatură sau condiții de păstrare necorespunzătoare.

Uită-te apoi la aspectul frunzelor. Acestea ar trebui să fie ferme, cu o culoare uniformă, fără margini închise la culoare, zone moi sau porțiuni vizibil ofilite.

Verifică și termenul de valabilitate, precum și integritatea ambalajului. Salata trebuie păstrată la temperatura indicată pe etichetă, inclusiv după cumpărare.

Aspectul și textura pot oferi indicii despre prospețime, dar nu garantează siguranța microbiologică. Salata gata spălată trebuie manipulată și păstrată conform instrucțiunilor producătorului.

 

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