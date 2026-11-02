Peste 30 de restaurante din Sibiu propun, timp de o săptămână, meniuri speciale oferite la prețul unic de 50 de lei. Săptămâna Gastronomică se desfășoară între 2 și 8 noiembrie și aduce împreună bucătării tradiționale, asiatice și mediteraneene, arată trnulsfatului.ro. Fiecare local participant a pregătit câte două preparate reprezentative, incluse într-un meniu creat special pentru această campanie. Oferta merge de la virșli, slănină și papanași până la creveți tempura, curry indian și specialități portugheze.

Cei care preferă bucătăria locală au mai multe variante inspirate din gastronomia românească și transilvăneană.

Casa Grinda propune virșli pe jar, serviți cu fasole roșie cremoasă, ceapă crocantă și muștar cu boabe. Al doilea preparat combină orezul de toamnă cu dovleac copt, semințe rumenite și brânză de burduf.

Crama Sibiană servește ciorbă țărănească de văcuță, urmată de pită cu slănină coaptă direct pe jar. Preparatul este completat cu ceapă murată și fulgi de usturoi, ingrediente familiare bucătăriei tradiționale din această zonă.

Restaurant Zestrea oferă tipsie mocănească și papanași fierți, iar Crama Sibiului Vechi propune alte preparate românești. Aici, meniul include cocoșel de pădure prăjit și salată de boeuf cu pui, potrivit prezentării organizatorilor.

Rață, gorgonzola și preparate gătite lent

Oferta include și meniuri cu preparate moderne, construite în jurul unor ingrediente și tehnici mai elaborate. Kulinarium propune piept de rață cu sos de mure și piure realizat din cartofi și țelină. Desertul este reprezentat de papanași fierți, serviți cu smântână și dulceață de afine.

Bistro Kulinarium pregătește supă cremă de spanac cu ouă de prepeliță și un fel principal consistent. Pieptul de pui este umplut cu șuncă, gorgonzola și ardei copt, apoi servit cu sos de ciuperci.

La Hochmeister, clienții pot alege porc gătit lent și tartă cu ciocolată, într-un meniu orientat spre confort.

Creveți tempura, curry și gusturi asiatice

Bucătăriile asiatice au și ele o prezență importantă în oferta acestei ediții a Săptămânii Gastronomice.

Enjoy Sushi oferă un rulou cu somon și unagi, alături de creveți tempura incluși în același meniu.

La Soul Indian Cuisine, meniul cuprinde samosas și Chicken Korma, servit cu lipie chapati și orez basmati. TajMahâl propune Onion Bhaji, urmat de Chicken Curry cu orez și pâine naan aromatizată cu usturoi.

De la Portugalia la Venezuela

Și bucătăriile europene sau latino-americane sunt reprezentate prin preparate mai puțin obișnuite în meniurile zilnice sibiene. Old Lisbon servește caldo verde, o supă portugheză cu cartofi, chorizo și varză, urmată de porc à Alentejana. Acest al doilea preparat combină carnea de porc cu scoici, într-o rețetă tradițională portugheză.

A-MAIZ-ING aduce în ofertă preparate venezuelene, între care cachapa cu brânză și smântână, chicharrón și pabellón criollo.

Bucătăria italiană este reprezentată prin risotto, ravioli, paste, tiramisu și deserturi cu ciocolată și înghețată de vanilie.

Meniuri speciale și în pub-uri

Pub-urile participante au pregătit, la rândul lor, combinații speciale pentru această săptămână gastronomică din Sibiu.

La Butoiul de Aur, meniul include cârnat artizanal afumat, glazurat cu bere sour și servit cu mămăligă rumenită. Desertul este format din gomboți cu prune, crustă crocantă, sos de vanilie și coulis de prune.

Rabbit Hole propune obrăjori de porc cu sos demi-glace și cartofi copți, urmați de papanași fierți. Atrium combină tartinele cu brânză de capră și vișine cu ceafă de porc gătită lent.

A doua ediție, cu mai multe restaurante

Săptămâna Gastronomică din Sibiu se află la a doua ediție și este organizată de Organizația Patronală HoReCa Sibiu.

Prima ediție a reunit 26 de restaurante, iar participarea din această toamnă a crescut la peste 30. Organizatorii urmăresc promovarea restaurantelor locale și încurajarea publicului să descopere preparate pe care poate nu le-ar comanda obișnuit. Elementul comun rămâne prețul: două preparate sunt oferite pentru 50 de lei pe durata întregii campanii. Astfel, în aceeași săptămână, meniurile sibiene merg de la slănină și virșli până la tempura, curry sau specialități portugheze.