Celebrul Balkan Dad se alătură echipei de promovare pentru Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028! Acesta a bătut palma cu Consiliul Județan Timiș și va avea de promovat bucătăria locală bănățeană.

Miloș Nedeljkov, creatorul personajului Balkan Dad, este un sârb care face furori pe social media, având peste 2,52 milioane de urmăritori pe TikTok, 1,28 milioane pe Instagram și 380.000 de urmăritori pe Facebook.

Balkan Dad a devenit cunoscut prin filmulețele în care ironizează comportamentul taților din Balcani, dar și prin rețetele și poveștile despre gastronomia și tradițiile regiunii.

În toate înregistrăile sale comice apare în pantaloni de training, maieu alb și șlapi și, aproape de fiecare dată cu o scobitoare în gură.

De la Novi Sad, în Noua Zeelandă și Australia

Miloș Nedeljkov s-a născut în 1995, la Novi Sad, Voivodina, Serbia. Avea aproximativ un an și jumătate când familia sa a emigrat în Noua Zeelandă. A crescut în Auckland, unde a urmat școala și facultatea, specializându-se în marketing și sisteme informatice. Ulterior, s-a mutat în Australia, unde a locuit aproximativ patru ani, înainte de a reveni în Serbia.

Deși a crescut la mii de kilometri de Balcani, Miloș spune că a fost educat într-o familie sârbească tradițională. Părinții săi au păstrat obiceiurile, mâncarea și mentalitatea de acasă, iar multe dintre situațiile pe care le reproduce astăzi în filmulețe provin chiar din experiențele copilăriei sale.

Cum a apărut personajul Balkan Dad

Povestea personajului a început în timpul pandemiei, când Miloș a rămas temporar fără loc de muncă. Un prieten și fratele său l-au încurajat să își deschidă un cont pe TikTok, unde obișnuia deja să distribuie filmulețe amuzante.

A început să realizeze filmulețe despre părinții balcanici, despre obiceiurile familiilor din această parte a Europei și despre diferențele culturale dintre Balcani și lumea occidentală. Așa s-a născut Balkan Dad, personajul care l-a transformat într-un fenomen pe rețelele sociale.

Balkan Dad este o caricatură a tatălui balcanic tradițional: autoritar, convins că are întotdeauna dreptate, atașat de mâncarea de acasă și gata să ofere sfaturi despre orice. Personajul vorbește despre familie, vecini, musafiri, fotbal, educația copiilor și, bineînțeles, despre mâncare.

Pe lângă stereotipuri și situații amuzante, Balkan Dad promovează mâncărurile tradiționale, peisajele și oamenii din această parte a Europei. Un alt obiectiv este să îi apropie de rădăcinile lor pe copiii și tinerii din familiile balcanice stabilite în străinătate, care nu au avut ocazia să crească în țările de origine ale părinților.

Urăște pătrunjelul în mâncare

În filmulețele în care gătește, Balkan Dad își arată aversiunea față de pătrunjel, exclamând: “Ma kakav parsley, bre!”, adică „Ce pătrunjel, bre!”.

Expresia a pornit de la un filmuleț în care reacționa la o rețetă de sarmale în care cineva pusese pătrunjel proaspăt în amestecul de carne. Miloș a explicat într-un interviu că nu i-a plăcut niciodată acest ingredient.

A vizitat România în 2024

În toamna anului 2024, Balkan Dad a vizitat, în premieră, România. A început cu Bucureștiul, a călători apoi la Brașov și castelul de la Bran, iar în final a ajuns la Timișoara. În orașul de pe Bega a vizitat trei restaurante. Terasa Nora, Berăria 700 și pensiunea Casa del Sole, acolo unde a și înoptat.

În filmulețele realizate, Miloș Nedeljkov a remarcat asemănările dintre bucătăria bănățeană și cea sârbească, două gastronomii care împărtășesc numeroase influențe și tradiții.