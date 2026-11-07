VIDEO | Constantina Chireceanu, cercetător: De departe, cea mai periculoasă specie pentru viticultura din România este cicada nord-americană / Fitoplasmele transmise de insectă pot duce la moartea butucilor în 2-3 ani

07 nov. 2026, Agribusiness
VIDEO | Constantina Chireceanu, cercetător: De departe, cea mai periculoasă specie pentru viticultura din România este cicada nord-americană / Fitoplasmele transmise de insectă pot duce la moartea butucilor în 2-3 ani
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Cuprins
  1. Cum afectează cicada nord-americană vița-de-vie
  2. Viticultorii nu aplică tratamente țintite împotriva cicadelor

O specie invazivă de cicadă, originară din America de Nord, reprezintă o amenințare tot mai mare pentru viticultura din România. Insecta transmite fitoplasme care afectează sistemul de nutriție al viței-de-vie și pot provoca moartea plantelor în numai 2-3 ani, a avertizat Constantina Chireceanu, cercetător PhD la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, în cadrul unui eveniment organizat la București de Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România (AIPROM).

Potrivit cercetătoarei, cicadele invazive au devenit în ultimii ani unii dintre cei mai importanți dăunători ai viței-de-vie. Acestea au pătruns în România începând cu 2018, pe fondul intensificării comerțului și al activităților turistice, dar și al schimbărilor climatice.

„De departe, cea mai periculoasă specie este cicada nord-americană, Scaphoideus titanus”, a explicat Constantina Chireceanu.

Cum afectează cicada nord-americană vița-de-vie

Pericolul este dat de faptul că insecta produce un atac dublu asupra plantei. Se hrănește din celulele floemului, țesutul prin care sunt transportate substanțele nutritive, și transmite în același timp fitoplasme, microorganisme care provoacă boli grave la plante.

Odată ajunse în vița-de-vie, fitoplasmele se răspândesc prin sistemul de transport al substanțelor nutritive și pot afecta întreaga plantă. Infecția devine sistemică, iar butucii atacați pot muri în 2-3 ani.

Cercetătoarea a atras atenția că nu există, în prezent, o metodă de combatere directă a fitoplasmelor după ce acestea au pătruns în plantă. Strategia de protecție trebuie să vizeze insecta care le transmite, astfel încât să fie limitată răspândirea infecției.

Viticultorii nu aplică tratamente țintite împotriva cicadelor

În România există produse chimice omologate pentru combaterea cicadelor, însă una dintre probleme este nivelul redus de conștientizare a riscului în rândul viticultorilor.

„Viticultorii încă nu sunt conștientizați cu atacul pe care îl produc aceste cicade și nu aplică tratamente direct țintite către cicade”, a avertizat Constantina Chireceanu.

În prezent, insectele sunt combătute uneori indirect, prin tratamentele aplicate pentru alți dăunători importanți ai viței-de-vie, precum molia viței-de-vie (Lobesia botrana).

Cercetătoarea consideră că monitorizarea dăunătorilor și informarea producătorilor sunt esențiale pentru limitarea efectelor asupra plantațiilor viticole.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor a derulat recent un proiect dedicat agroecosistemului viticol, care a inclus monitorizări și colectarea de date despre dăunătorii și agenții patogeni care pun presiune asupra culturilor de viță-de-vie.

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