Proteinele sunt esențiale pentru dezvoltarea și menținerea masei musculare, repararea țesuturilor, susținerea sistemului imunitar și controlul apetitului. Nu este de mirare că alimentele bogate în proteine, shake-urile și suplimentele proteice au devenit tot mai populare.

Însă, dincolo de cantitatea consumată, apare o întrebare importantă: există un moment al zilei în care organismul beneficiază cel mai mult de proteine?

Specialiștii în nutriție spun că secretul nu constă într-o anumită oră, ci în distribuirea echilibrată a proteinelor pe parcursul zilei.

Studiile arată că adulții consumă de aproximativ trei ori mai multe proteine la cină decât la micul dejun. Această distribuție nu este însă cea mai eficientă strategie.

„Oamenilor le place ideea că există un moment perfect pentru a consuma proteine, însă adevărul este că nu contează atât de mult un anumit moment, cât modul în care le distribuim pe parcursul zilei”, explică, potrivit today.com Natalie Rizzo, dietetician.

La rândul său, Lisa Young, dietetician din New York, atrage atenția că multe persoane consumă prea puține proteine dimineața și încearcă să recupereze seara.

Potrivit specialistei, includerea proteinelor la fiecare masă poate contribui la reglarea apetitului, menținerea glicemiei și susținerea nivelului de energie.

De ce este important să consumăm proteine la micul dejun

Micul dejun este una dintre cele mai bune ocazii de a asigura organismului un aport adecvat de proteine încă de la începutul zilei.

După repausul din timpul nopții, organismul are nevoie de nutrienți pentru susținerea funcțiilor metabolice și a activității musculare. Un mic dejun bogat în proteine poate prelungi senzația de sațietate și poate preveni scăderile de energie.

Natalie Rizzo recomandă în special persoanelor active să nu neglijeze proteinele la prima masă a zilei.

„Includerea lor la micul dejun poate contribui la energie, concentrare și menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp”, explică nutriționista.

Printre cele mai bune surse de proteine pentru micul dejun se numără ouăle, iaurtul grecesc, brânzeturile, laptele și brânza cottage.

Gustările bogate în proteine ajută la controlul foamei

Proteinele nu trebuie incluse doar în mesele principale. O gustare care conține acest macronutrient poate ajuta la controlul apetitului și la menținerea energiei între mese.

„Dacă ți se face foame între mese, adăugarea proteinelor poate face gustarea mai sățioasă și poate ajuta la stabilizarea nivelului de energie”, explică Natalie Rizzo.

Lisa Young recomandă câteva combinații simple și hrănitoare:

Morcovi cu hummus;

Măr cu unt de arahide;

Brânză cu biscuiți integrali;

Iaurt grecesc cu fructe;

Brânză cottage cu legume proaspete.

Asocierea proteinelor cu fibre și grăsimi sănătoase contribuie la obținerea unor gustări mai echilibrate.

Cât de importante sunt proteinele după antrenament

Proteinele au un rol esențial în recuperarea musculară după activitatea fizică. Organismul folosește aminoacizii pentru repararea și dezvoltarea țesutului muscular.

O masă sau o gustare bogată în proteine după antrenament poate susține recuperarea, iar Natalie Rizzo recomandă includerea acestora în alimentație în primele una-două ore după efort.

Totuși, nu este obligatoriu ca fiecare persoană care merge la sală să consume un shake proteic imediat după exerciții.

Lisa Young consideră că importanța suplimentelor este, uneori, exagerată. Pentru persoanele care nu practică antrenamente foarte intense, o gustare obișnuită care conține proteine poate fi suficientă.

Proteinele la cină: de ce nu trebuie să consumăm totul seara

Proteinele consumate la cină contribuie la sațietate și pot reduce tendința de a lua gustări înainte de culcare.

Problema apare atunci când cea mai mare parte a aportului zilnic este concentrată la ultima masă.

„Nu este dăunător să consumi multe proteine la cină, însă nu este cea mai eficientă modalitate. Distribuirea lor între mese reprezintă o strategie mai bună”, explică Natalie Rizzo.

Prin urmare, este recomandat ca micul dejun, prânzul și cina să includă surse de proteine, fără a lăsa întregul aport pentru seară.

Câte proteine ar trebui să consumăm zilnic

Necesarul de proteine diferă în funcție de greutate, vârstă, nivelul de activitate fizică și obiectivele individuale.

Cele două dieteticiene recomandă orientativ 20-30 de grame de proteine la fiecare masă principală. Pentru persoanele mai active sau cu o greutate corporală mai mare, cantitatea poate ajunge la 30-40 de grame.

Conform Ghidurilor Alimentare pentru Americani 2025-2030, adulții ar trebui să consume aproximativ 1,2-1,6 grame de proteine pentru fiecare kilogram de greutate corporală pe zi, față de recomandarea anterioară de 0,8 grame.

De exemplu, pentru o persoană care cântărește aproximativ 68 de kilograme, acest lucru înseamnă între 82 și 109 grame de proteine zilnic.

Evident, valorile sunt orientative, iar necesarul individual poate varia.

De ce nu trebuie să exagerăm cu proteinele

Deși sunt esențiale pentru sănătate, proteinele nu trebuie să înlocuiască alte componente importante ale alimentației.

Natalie Rizzo atrage atenția că preocuparea exagerată pentru aportul proteic îi poate determina pe oameni să consume prea puține legume, fructe, cereale integrale și grăsimi sănătoase.

Fibrele, vitaminele, mineralele și acizii grași esențiali sunt la fel de importanți pentru organism.

De aceea, specialiștii recomandă o alimentație echilibrată, care să includă toate cele trei categorii principale de macronutrienți: proteine, carbohidrați și grăsimi.