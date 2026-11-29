Asociația Pacienților cu Reumatism din Banat (AREBA) a derulat un proiect Erasmus+ alături de parteneri din Spania și Turcia, prin care a readus în atenție beneficiile alimentelor fermentate tradițional și rolul lor într-o alimentație echilibrată. Participanții au învățat cum să prepare acasă produse precum murăturile, chefirul, iaurtul sau pâinea cu maia.

Intitulat „Redescoperirea alimentelor fermentate tradiționale și integrarea lor în practicile moderne de sănătate”, proiectul a pornit de la ideea că educația alimentară poate contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor care suferă de boli reumatice.

Cu un buget de 60.000 de euro și o durată de 18 luni, inițiativa și-a propus să le ofere participanților cunoștințe practice despre prepararea acasă a alimentelor fermentate tradițional.

Proiectul a fost coordonat de Asociația Pacienților cu Reumatism din Banat, în parteneriat cu școala de gastronomie Gamarra Hosteleria din Țara Bascilor și Camera Bucătarilor și Restauratorilor din Ușak, Turcia.

„Sunt proiecte Erasmus+ care presupun colaborare multidisciplinară între mai multe țări. Spania a venit cu o asociație bazată pe gastronomie, turcii, la rândul lor, tot pe gastronomie, iar noi am venit cu asociația noastră de pacienți. Ne-am unit forțele pentru a crea un lucru frumos pentru pacienții noștri și pentru a-i ajuta.

Proiectele Erasmus sunt proiecte de dezvoltare instituțională, nu de cercetare. Sigur, ar fi fost interesant să măsurăm și niște parametri obiectivi, să analizăm în sânge anumiți markeri inflamatori, precum proteina C reactivă și VSH-ul, și să vedem în ce măsură aceste alimente pot influența procesele inflamatorii.

Un lucru important este că alimentele fermentate nu înlocuiesc tratamentul medicamentos al bolilor inflamatorii reumatice. Ele sunt măsuri complementare și fac parte dintr-un stil de viață sănătos”, a declarat pentru G4Food medicul reumatolog Elena Sârbu, președintele AREBA.

Legătura dintre microbiomul intestinal și bolile reumatice

Interesul pentru alimentele fermentate este legat, printre altele, de rolul microbiomului intestinal în funcționarea organismului și de cercetările care analizează legătura dintre intestin și procesele inflamatorii.

„Aceste alimente fermentate pot contribui la reducerea inflamației și la reglarea microbiomului intestinal, care, la pacienții cu reumatism, poate fi dereglat. Ei pot prezenta așa-numita disbioză intestinală. La nivelul microbiomului intestinal există trilioane de microorganisme și, în mod normal, este păstrat un echilibru între cele benefice și cele potențial dăunătoare. Când acest echilibru se strică, apare disbioza intestinală. Alimentele fermentate pot ajuta la restabilirea acestui echilibru”, a explicat Elena Sârbu.

Murături, chefir, pâine cu maia și alte preparate făcute acasă

Pacienți din Timișoara au participat la ateliere practice în care au învățat tehnici de fermentare și conservare a alimentelor, alături de specialiști din Spania și Turcia. Au descoperit metode tradiționale de preparare a unei game variate de produse, de la legume și fructe până la carne și pește.

„Proiectul nostru cuprinde o mare diversitate de alimente. Dintre produsele specifice bucătăriei românești, dar și din cele prezentate de partenerii noștri din Turcia și Spania, amintim pâinea cu maia, murăturile, chefirul, sana și iaurtul, toate preparate în casă.

Produsele făcute acasă pot avea o diversitate mai mare de microorganisme benefice decât unele produse similare din supermarketuri. Un alt obiectiv al proiectului a fost să-i învățăm pe oameni să le prepare singuri. În acest scop, am realizat și un ghid care conține rețete și instrucțiuni pentru prepararea acestor produse la domiciliu”, a mai declarat Elena Sârbu.

Kinetoterapeutul Timea Szasz atrage atenția că alimentația modernă s-a îndepărtat tot mai mult de obiceiurile culinare ale generațiilor trecute, când produsele fermentate ocupau un loc important în dieta zilnică.

„Noi consumăm din ce în ce mai puține produse fermentate. Bunicii și străbunicii noștri consumau foarte multe astfel de produse. Cam tot ce era în bucătăria lor era fermentat. Noi consumăm mai mult alimente procesate, iar în prezent întâlnim tot mai multe persoane tinere, de 30-40 de ani, care au probleme articulare și procese inflamatorii.

Din bucătăria românească avem borșul, varza fermentată, gogonelele și toate murăturile, cu condiția să fie puse cu sare, pentru a păstra componenta probiotică. Aici intră și pastrama, cârnații și alte preparate tradiționale”, a explicat Timea Szasz.

AREBA a împlinit opt ani de activitate

Finalizarea proiectului Erasmus+ a coincis cu aniversarea a opt ani de existență a Asociației Pacienților cu Reumatism din Banat.

Majoritatea membrilor AREBA sunt seniori, mulți dintre ei confruntându-se cu afecțiuni reumatismale. Pe lângă participarea la proiecte culturale și educaționale, membrii asociației au și întâlniri regulate dedicate mișcării și recuperării fizice. În fiecare zi de marți și sâmbătă, aceștia se întâlnesc la sediul asociației pentru ședințe de kinetoterapie.